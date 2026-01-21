Sony hoy presentó sus nuevos «LinkBuds Clip», un modelo de audífonos inalámbricos y abiertos que se ajusta mediante un clip alrededor de la oreja. El dispositivo permite escuchar música y sonidos del entorno de forma simultánea, una característica dirigida a quienes buscan mantenerse atentos a lo que ocurre a su alrededor sin renunciar a la reproducción de audio.

Los LinkBuds Clip ofrecen tres modos de escucha: Estándar, Voice Boost y Sound Leakage Reduction para adaptarse a diferentes entornos. El primero prioriza la calidad general del sonido, el segundo refuerza las voces en contextos con ruido y el tercero reduce la fuga de audio en espacios silenciosos.

El diseño de los LinkBuds Clip

Este nuevo modelo abandona la forma de anillo de los anteriores LinkBuds Open para adoptar un diseño en ‘C’ que rodea la oreja sin obstruir el canal auditivo. Este cambio busca mejorar la comodidad y la estabilidad en distintos tipos de oreja. Los audífonos incluyen Fitting Cushions intercambiables que permiten ajustar el nivel de sujeción y asegurar un uso prolongado sin presión.

Según Sony, su autonomía total alcanza hasta 37 horas (nueve en los audífonos y 28 adicionales en el estuche de carga). Una recarga rápida de tres minutos proporciona alrededor de una hora de reproducción. El estuche y los audífonos están disponibles en negro, verde, lavanda y un tono mixto denominado greige. Las fundas intercambiables, de venta por separado, pueden adquirirse en varios colores.

Tecnología de audio

El sistema incorpora DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) para mejorar archivos de audio comprimidos y un ecualizador de 10 bandas configurable mediante la aplicación Sony Sound Connect. También incluye compatibilidad con 360 Reality Audio y funciones de personalización de sonido.

Para las llamadas, los LinkBuds Clip integran un sensor de conducción ósea y un sistema de reducción de ruido por inteligencia artificial, capaces de captar la voz del usuario con precisión incluso en entornos ruidosos. Los audífonos cuentan además con resistencia IPX4 frente a salpicaduras y conexión multipunto Bluetooth para alternar entre dispositivos.

Finalmente, pero no menos importante, estos audífonos utilizan materiales reciclados en su fabricación y empaques libres de plástico, en línea con las políticas de sostenibilidad actuales de Sony. ¿Y cuánto cuestan? Los LinkBuds Clip ya están disponibles a un precio de $229,99 dólares.