MediaTek presentó al Dimensity 8500, su nuevo procesador para teléfonos inteligentes de gama media y alta, durante un evento realizado en Taiwán. El chip, fabricado con el proceso TSMC N4P de 4 nanómetros, se centra en mejorar el rendimiento, la eficiencia energética y las capacidades gráficas, siendo la última incorporación a la serie Dimensity junto al nuevo Dimensity 9500s.

Dimensity 8500 adoptó una arquitectura All Big Core basada completamente en núcleos Cortex-A725, una configuración poco común en este segmento. Incluye un núcleo principal de 3,4 GHz, tres de alto rendimiento a 3,2 GHz y cuatro adicionales a 2,2 GHz. Según la compañía, esta configuración permite un incremento del 7 % en el rendimiento respecto a su predecesor, acompañado de soporte para memoria LPDDR5X con velocidades de hasta 9600 Mbps, lo que amplía el ancho de banda en un 12 %.

Rendimiento gráfico y optimización energética

En cuanto a gráficas, el procesador integra una GPU Mali-G720 MC8, que eleva el rendimiento en un 25 % (máximo) respecto a la generación anterior y reduce el consumo energético en un 20 %. MediaTek indicó que el chip puede mantener tasas de cuadro estables por encima de 110 fps incluso en entornos cálidos, gracias a su tecnología Dimensity Multi-Frame Rate, que optimiza el uso de energía durante sesiones de juego prolongadas. Además, incorpora compatibilidad con ray tracing para juegos móviles, una característica hasta ahora limitada a gamas superiores.

IA, cámara y conectividad en el Dimensity 8500

El procesador incluye el motor neuronal MediaTek NPU 880, que habilita funciones de inteligencia artificial generativa como traducción en tiempo real e imagen sintética. Es compatible con modelos de lenguaje de gran escala (LLM/MLLM) y con el Dimensity AI Development Kit, lo que permite a los fabricantes integrar herramientas de IA en el dispositivo.

En fotografía, el chip añade un conjunto de algoritmos de asistencia basados en IA, entre ellos el AI Ultra-Clear Telephoto Algorithm, segmentación semántica y eliminación automática de reflejos. También ofrece grabación de video 4K HDR cinematográfico, enfoque automático de detección por fase en todos los píxeles y captura sin retardo de obturación.

En conectividad, el Dimensity 8500 incorpora un módem 5G con velocidad de descarga de hasta 5,17 Gbps, soporte para agregación de tres portadoras y tecnología UltraSave 3.0+, orientada a reducir el consumo energético durante la transmisión de datos.