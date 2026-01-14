Las autoridades de Taiwán emitieron una orden de arresto contra Pete Lau, cofundador y director ejecutivo de OnePlus, acusado de reclutar ilegalmente a ingenieros taiwaneses para trabajar en China sin la autorización gubernamental requerida. La solicitud de captura es por una investigación del Shilin District Prosecutors Office, que señala que Lau habría dirigido estas contrataciones desde 2014, en violación de la Ley que regula las relaciones entre los pueblos del área de Taiwán y el área continental.

Los fiscales indicaron que más de 70 ingenieros fueron contratados para desarrollar y probar software para OnePlus Technology (Shenzhen) Co., a través de una estructura corporativa que incluía una filial establecida en Hong Kong y una sucursal en Taiwán creada en 2015. Dos ciudadanos taiwaneses, identificados por sus apellidos Lin y Cheng, fueron formalmente acusados de colaborar en las operaciones locales.

Transferencias millonarias de OnePlus

Según la acusación, entre 2015 y 2021 la matriz en Shenzhen transfirió más de 72 millones de dólares (USD) a la empresa taiwanesa mediante otra firma con sede en Hong Kong. Los fondos se destinaron al reclutamiento de ingenieros, el pago de salarios y la compra de equipos. Documentos del caso señalan que la filial local operó exclusivamente para OnePlus y no realizó actividades comerciales independientes.

Las autoridades sostienen que la estructura empresarial fue utilizada para eludir las restricciones impuestas a compañías chinas que buscan contratar talento taiwanés sin permiso oficial. El gobierno exige aprobación previa para evitar la fuga de conocimiento técnico y de propiedad intelectual, especialmente en sectores estratégicos vinculados a la industria de semiconductores.

En una creciente competencia con China y de tensiones geopolíticas relacionadas al control del talento en ingeniería y diseño de chips, este caso se suma al reciente trabajo de Taiwán por reforzar la protección de su capital humano en tecnología. Es más, investigaciones similares ya involucraron a empresas como Luxshare Precision Industry, proveedora de componentes para Apple.

OnePlus declaró que sus operaciones comerciales continúan con normalidad, mientras que Pete Lau no emitió comentarios públicos sobre la orden de arresto. Hasta el momento, tampoco el Ministerio de Justicia de Taiwán ofreció una declaración oficial respecto al avance del proceso.