Google comenzó a implementar una nueva función que permitirá a los usuarios modificar su dirección de Gmail sin necesidad de abrir una cuenta nueva ni perder acceso a sus datos. La actualización, detectada en el sitio de soporte de la compañía, indica que el cambio se está desplegando de forma gradual a todos los usuarios.

Hasta ahora, quienes tenían direcciones que terminaban en @gmail.com no podían sustituirlas por otra dentro del mismo dominio, una restricción que obligaba a crear cuentas adicionales y transferir manualmente correos, archivos y configuraciones. Con la nueva política, será posible reemplazar la dirección actual por una nueva que también finalice en @gmail.com, conservando todos los mensajes, fotos y otros datos asociados.

Cómo funcionará el cambio en Gmail

El procedimiento convertirá la dirección anterior en un alias vinculado a la nueva. Los correos enviados al antiguo identificador seguirán llegando a la bandeja de entrada habitual, y ambas direcciones servirán para iniciar sesión en servicios como Drive, YouTube, Maps o Google Play. La información almacenada en la cuenta no se modificará ni se eliminará durante el proceso.

Según las directrices publicadas, cada cuenta podrá modificar su dirección hasta tres veces y deberá esperar 12 meses antes de solicitar un nuevo cambio. Durante ese periodo no se podrán crear otras direcciones adicionales ni eliminar la nueva. Además, el sistema conservará la dirección original como referencia en algunos servicios previos, como eventos de Calendar, y el antiguo correo seguirá siendo válido para enviar mensajes.

La función, observada por primera vez en foros de usuarios y confirmada por la documentación de soporte, aún no cuenta con un anuncio oficial de Google. El despliegue inicial parece centrarse en India y otros mercados con soporte en hindi, antes de una expansión global en las próximas semanas. Los usuarios podrán acceder a la opción desde la sección «Información personal» en los ajustes de sus cuentas cuando la herramienta esté disponible.