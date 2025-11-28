OPPO lanzó en Chile al Reno14F 5G, un smartphone que llega al país con énfasis en fotografía nocturna, captura subacuática y funciones de inteligencia artificial. El celular ya está disponible por $449.990 CLP y apunta a usuarios que buscan cámaras versátiles, alta autonomía y un diseño resistente.

La marca presentó el modelo con disponibilidad inmediata en Movistar y retail, acompañado de los colores Verde Luminoso y Azul Ópalo. El anuncio detalló sus capacidades en carga rápida, resistencia avanzada y herramientas de creación basadas en IA.

Diseño, pantalla y resistencia del Reno14F

OPPO Reno14F 5G incorpora un diseño ultradelgado de 180 gramos y un acabado OPPO Glow que genera un efecto iridiscente. Su estructura integra certificaciones IP66, IP68 e IP69, lo que permite resistencia a polvo, salpicaduras y fotografía bajo el agua dulce durante 30 minutos a una profundidad de hasta dos metros. Su pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas ofrece resolución FHD+, tasa de 120 Hz y brillo máximo de 1.400 nits, con funciones Splash Touch y Glove Touch para uso con manos mojadas o guantes.

El dispositivo utiliza una batería de 6.000 mAh y carga rápida SUPERVOOC de 45 W, que en diez minutos entrega energía equivalente a 7.4 horas de llamadas. Incluye un sistema de enfriamiento y la tecnología LinkBoost, además de integración con Google Gemini para asistencia en escritura y organización de contenido.

Cámaras con IA y funciones de captura nocturna

El sistema fotográfico está compuesto por una cámara principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 2 MP. La cámara frontal alcanza 32 MP con enfoque automático. Todas se apoyan en Ultra-Clear Imaging, un conjunto de funciones que permite borrar objetos, mejorar nitidez, recomponer encuadres y generar Motion Photos mediante herramientas de inteligencia artificial.

Entre las funciones destacadas se encuentra Party Flash AI, orientada a capturar escenas nocturnas con mayor brillo sin perder el ambiente del lugar. El equipo también permite grabar video 4K HDR y registrar fotografías o clips bajo el agua gracias a su certificación IP69.

El teléfono integra el procesador Snapdragon 6 Gen 1, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y bocinas dual estéreo, configuraciones disponibles en el mercado chileno desde su lanzamiento.