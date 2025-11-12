Disney y Pixar lanzaron este martes el primer teaser de Toy Story 5, que confirma el regreso de los juguetes más famosos del cine y adelanta un nuevo conflicto frente a la tecnología moderna. La película, dirigida por Andrew Stanton y codirigida por McKenna Harris, llegará a los cines el 19 de junio de 2026, casi tres décadas después del estreno original en 1995.

El adelanto muestra cómo los juguetes de Bonnie, entre ellos Woody, Buzz Lightyear, Jessie y Forky, se enfrentan a una inesperada incorporación: Lilypad, una tableta interactiva con forma de rana, interpretada por la actriz Greta Lee (Past Lives, Tron: Ares). Su llegada provoca el desconcierto del grupo, que intenta adaptarse a un entorno dominado por pantallas y dispositivos digitales.

Mira el primer adelanto de Toy Story 5, a continuación:

El conflicto entre juguetes clásicos y lo digital

El tráiler introduce el lema «The age of toys is over» («La era de los juguetes ha terminado»), enfatizando la tensión entre el juego tradicional y el auge de la tecnología. Según reveló The Hollywood Reporter, la historia parte de un hecho cotidiano: Bonnie recibe una nueva tableta, y sus juguetes deben lidiar con la pérdida de atención de su dueña. En ese contexto, Lilypad encarna la amenaza de un entretenimiento digital que desplaza el valor emocional de los juguetes físicos.

La producción de Pixar busca reflejar esa transición con humor y nostalgia. En palabras de Stanton y Harris, ha sido «una experiencia hilarante y emotiva explorar cómo este equipo de juguetes responde al mundo tecnológico actual». Ambos cineastas destacan el trabajo de Greta Lee, quien aporta a Lilypad un tono «antagónico pero con corazón».

Voces clásicas y nuevas incorporaciones en Toy Story 5

El elenco de voces reúne nuevamente a Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, junto a Tony Hale como Forky. A ellos se suman Conan O’Brien, que presta su voz a Smarty Pants, un juguete de entrenamiento tecnológico, y Ernie Hudson, quien reemplaza al fallecido Carl Weathers en el rol de Combat Carl.

El teaser, ambientado con el tema «Never Tear Us Apart» de INXS, simboliza el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de la historia, que acumula más de 3.300 millones de dólares en taquilla global. Tras los resultados discretos de Elio y Lightyear, Disney y Pixar apuestan a que esta nueva entrega combine nostalgia y actualidad, reflejando el vínculo cambiante entre la infancia y la tecnología.