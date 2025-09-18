Meta presentó las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban con pantalla integrada, llamadas «Meta Ray-Ban Display», que estarán disponibles en Estados Unidos a partir del 30 de septiembre por $799 dólares. El dispositivo combina cámara, micrófonos, altavoces y una pantalla en la lente derecha que se activa cuando la invocas. Con este ‘vestible’ es posible leer mensajes, contestar videollamadas, seguir direcciones, traducir conversaciones en tiempo real o revisar fotos sin necesidad de sacar el teléfono.

Las gafas incluyen el Meta Neural Band, una pulsera que capta impulsos eléctricos del antebrazo para controlar la interfaz mediante gestos sutiles como pellizcos, desplazamientos o rotaciones. Esta tecnología de electromiografía permite navegar por aplicaciones y ajustar funciones sin tocar el marco ni depender de comandos de voz.

Meta Ray-Ban Display y el control por gestos

La pantalla aparece en la parte inferior de la lente, flotando frente al campo visual del usuario pero sin bloquearlo. Solo la persona que lleva las gafas puede ver el contenido, lo que protege la privacidad de mensajes y fotos. Entre las funciones disponibles destacan los subtítulos en directo, la traducción de idiomas, el control de música, la navegación para peatones y el uso como visor al tomar imágenes o grabar video. También se pueden mostrar respuestas gráficas del asistente Meta AI, como instrucciones paso a paso o información contextual sobre monumentos.

Pantalla interior de los anteojos.

Meta Neural Band ofrece hasta 18 horas de batería y resistencia al agua, mientras que las gafas aguantan unas seis horas de uso mixto y se recargan en un estuche portátil que extiende la autonomía hasta 30 horas. El diseño se basa en el clásico Ray-Ban Wayfarer, con dos tamaños de montura y colores negro o arena, además de lentes fotocromáticas que se adaptan al interior y al exterior.

Disponibilidad

Mark Zuckerberg presentó el dispositivo durante el evento Connect 2025 en California, describiéndolo como un paso más hacia convertir las gafas en la vía principal de interacción con la inteligencia artificial. Meta y su socio EssilorLuxottica (la dueña de Ray-Ban y Oakley) apuestan por producir millones de unidades a partir de 2026.

La compañía también mostró otros lanzamientos: una segunda generación de Ray-Ban Meta sin pantalla, con cámara mejorada y mayor autonomía, y las Oakley Meta Vanguard, pensadas para actividades deportivas y con integración con Garmin y Strava. Sin embargo, la gran apuesta son las Meta Ray-Ban Display, con el que la empresa de Zuckerberg busca adelantarse a futuros competidores como Google, Apple o Samsung en el terreno de las gafas inteligentes.