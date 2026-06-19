Donald Trump le habría mostrado a Elon Musk mensajes privados de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg para burlarse de sus intentos de acercamiento, según un nuevo libro de los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan que Wired pudo ver antes de su lanzamiento. Los extractos difundidos de la obra describen cómo el entonces presidente compartió con visitantes de la Casa Blanca textos enviados por ejecutivos tecnológicos que buscaban mejorar su relación con él tras las elecciones de 2024.

Los extractos también relatan una gestión posterior de Bezos ante Trump para intentar reducir la posición de SpaceX en los contratos espaciales del gobierno estadounidense. Según los autores del libro, el empresario argumentó que concentrar esa infraestructura en una sola compañía representaba un riesgo y propuso medidas que habrían favorecido una mayor competencia en el sector.

Zuckerberg y Bezos como burlas de Trump

El libro en cuestión se llama «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump» y en él se lee la historia de cuando Donald Trump comentó a distintos invitados que había recibido mensajes de importantes figuras de Silicon Valley y decidió mostrárselos. Según el relato, dijo: «no creerían los mensajes que recibí de estos tipos de tecnología. Tengo que mostrárselos».

Entre los ejemplos citados aparece un mensaje de Zuckerberg que incluía una fotografía de una carta escrita por uno de sus hijos. En ella, el menor señalaba que esperaba con entusiasmo una «edad dorada de Estados Unidos», una expresión que Trump había utilizado durante la campaña presidencial.

Maggie Haberman y Jonathan Swan dicen que Trump compartió esos mensajes con Elon Musk. En una conversación recogida por el libro, el mandatario recordó que varios de esos empresarios habían sido críticos con él años antes. «Pensar dónde estaban estos tipos en 2016. Me odiaban. Hacían todo lo posible por derribarme. Y míralos ahora», afirmó. Musk respondió calificando los mensajes como «adulación de primera clase».

Aunque probablemente el peor parado es Jeff Bezos. El actual presidente de Estados Unidos no solo habría ignorado por completo su plan para evitar que un solo contratista dominara la infraestructura espacial estadounidense, sino que también criticó a The Washington Post, propiedad de Bezos.

En el libro, se cuenta de una cena celebrada en Mar-a-Lago en diciembre de 2024, ahí Trump le dejó caer sus críticos a Bezos por el medio y este habría coincidido con parte de esas críticas, respondiéndole que «la gente allí es terrible», mientras se quejaba del desempeño del negocio y de las dificultades para hacerlo rentable.