Google anunció nuevas funciones para Google Play que permitirán probar juegos pagados antes de comprarlos y ampliar las opciones para jugar entre dispositivos. La compañía presentó estas actualizaciones durante la Game Developers Conference (GDC), donde explicó cómo la tienda comenzará a ofrecer periodos de prueba para algunos títulos, además de nuevas herramientas para descubrir juegos y recibir asistencia mientras se juega.

La principal novedad de los anuncios en GDC es Game Trials, una función que permite acceder a una parte del juego completo sin pagar durante un tiempo limitado. Los títulos compatibles mostrarán un botón «Try» (Probar) en su ficha dentro de la tienda. Al iniciar la prueba, el usuario podrá jugar durante el periodo establecido y, si decide comprar el título, conservará el progreso alcanzado durante el tiempo que lo usó como prueba.

Novedades para juegos pagados en Google Play

Según explicó Google en su blog oficial, Game Trials comenzará a implementarse en algunos juegos de pago para dispositivos móviles y más adelante llegará a Google Play Games en PC. En un ejemplo mostrado por la empresa, el juego Dredge permite jugar durante 60 minutos antes de pedir al usuario que compre el título o lo elimine del dispositivo.

La actualización también introduce el modelo «Buy once, play anywhere», que permite comprar algunos juegos una sola vez y utilizarlos tanto en móvil como en PC. Entre los primeros títulos compatibles se encuentran Reigns, OTTTD y Dungeon Clawler.

Además, la tienda ampliará su catálogo de juegos de pago durante los próximos meses con la llegada de nuevos títulos independientes, entre ellos Moonlight Peaks, Sledding Game y Low-Budget Repairs. Paralelamente, se incorporó una sección dedicada a juegos optimizados para Windows (PC), donde los usuarios pueden añadir títulos a una lista de deseos y recibir notificaciones cuando estén en oferta.

Herramientas de ayuda

Las novedades también incluyeron nuevas herramientas para mejorar la experiencia durante el juego. Entre ellas se encuentra Play Games Sidekick, una superposición para Android impulsada por Gemini, que ofrece información y accesos directos mientras se juega.

En los títulos que son compatibles con esta función, el panel puede mostrar consejos generados por IA, progreso en misiones, logros y recompensas. También incluye accesos rápidos para capturar pantallas, grabar video, activar el modo Do Not Disturb o transmitir partidas a YouTube Live. La función comenzó a implementarse en más de 90 juegos.

Google también añadió Community Posts dentro de algunas páginas de juegos en la tienda. Este espacio permite a los jugadores hacer preguntas, compartir consejos y discutir estrategias sin salir de Google Play, y actualmente está disponible en inglés para decenas de títulos.