El pasado 20 de febrero y a través de un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que revocó la visa a tres funcionarios del gobierno chileno, acusándolos de «socavar la seguridad regional» al dirigir, autorizar y financiar un proyecto de cable submarino de fibra óptica que uniría a Chile con China.

¿Y qué proyecto era ese? Su nombre es «Chile–China Express» y uniría específicamente a Hong Kong con Concón en un tendido de fibra óptica que contemplaba 19.873 kilómetros y múltiples repetidores en aguas internacionales. ¿Y quién se hacía cargo del proceso de desplegar este cable? La empesa HMN Technologies Co., Ltd (o simplemente HMN Tech). Y es ahí donde Huawei entra en el baile.

¿Quién es HMN Technologies? Esta actual empresa es la continuación del antiguo negocio de cables submarinos Huawei Marine Networks, que nació como joint venture de Huawei en 2008 y fue vendido mayoritariamente al grupo chino Hengtong en 2020, momento en que se rebrandó como HMN Technologies y dejó de estar bajo control directo de Huawei.

Es por esta misma razón que Huawei salió a desligarse de esta polémica, indicando que en la actualidad no tiene relación con HMN Tech. Ellos, a través de un comunicado compartido con OhMyGeek!, indicaron lo siguiente:

Huawei no tiene relación alguna con el proyecto de fibra que hoy se evalúa para unir Valparaíso con Hong Kong. La empresa, que hasta 2019 se conocía como Huawei Marine Networks, comenzó un proceso de venta de participaciones accionarias que la desvinculó completamente de Huawei. En 2020, el grupo Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. adquirió la participación mayoritaria y la compañía fue rebautizada como HMN Technologies Co., Ltd. Además, en marzo de 2023, Hengtong completó la compra del porcentaje restante de acciones minoritarias, quedándose con el 100 % de la propiedad de HMN Technologies. La similitud en la sigla puede prestarse a confusión. Sin embargo, HMN Technologies opera como una empresa completamente independiente bajo la propiedad del grupo Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Esta aclaración busca prevenir que se continúe difundiendo información incorrecta sobre la participación de la tecnológica Huawei en un proyecto del que no forma parte directa ni indirectamente. (Comunicado de Huawei Chile)

Estados Unidos no le cree a Huawei ni a HMN Tech

Si bien Huawei quiere aclarar esta situación, Estados Unidos nunca ha estado muy convencido. Por ejemplo, en 2022, el Congressional Research Service, que es un órgano no partidista que brinda investigación y análisis a los miembros del Congreso de Estados Unidos, presentó un estudio sobre el desarrollo tecnológico y negocio de los cables submarinos. Y en ese documento mencionan a Huawei y HMN Tech.

El tema es que, desde que Estados Unidos ingresó a Huawei a su ‘entity list’ en mayo de 2019, muchas otras empresas del gigante asiático también fueron cayendo al mismo saco. Y si bien el gobierno estadounidense (en específico el congreso con su evaluación técnica) reconoce la venta de Huawei a Hengtong Optic-Electric y la posterior creación de HMN Tech, para ellos este tipo de empresas chinas siguen presentando los mismos peligros. Esto se debe a la percepción de riesgo asociada a la nueva compañía bajo jurisdicción china. ¿Y qué resultó de esta situación? En 2021, HMN Technologies Co., Ltd también cayó dentro de la famosa ‘entity list’.

En otras palabras y para los ojos de Estados Unidos, Chile estaba por ejecutar un proyecto de gran envergadura con 3 grandes empresas de telecomunicaciones estatales chinas y el despliegue de este iba a estar a cargo de una empresa que está con las severas restricciones por estar dentro de la ‘entity list’. Esto sin importar que Huawei esté involucrado actualmente o no.