El telescopio Extremely Large Telescope (ELT), que se construye en el norte de Chile, mostró por primera vez una imagen detallada de su estructura interna central, donde se instalarán los principales sistemas ópticos del instrumento. La imagen, difundida por el Observatorio Europeo Austral (ESO), permite ver el estado actual del denominado «corazón» del proyecto, una zona clave para el funcionamiento del mayor telescopio óptico del mundo, cuya entrada en operaciones se proyecta para 2028.

La fotografía muestra una estructura interna ya montada, mientras continúan los trabajos en el interior del edificio principal. Aunque el exterior del ELT se encuentra en una fase avanzada, las labores actuales se concentran en los componentes que sostendrán y alinearán los espejos encargados de captar la luz proveniente del espacio.

Ubicado en el cerro Armazones, en la región de Antofagasta, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el proyecto es controlado por ESO y es parte de toda la infraestructura astronómica instalada en el desierto de Atacama. El lugar fue seleccionado por sus condiciones atmosféricas y de estabilidad, favorables para la observación astronómica de alta precisión.

El corazón del telescopio

Y bueno, ¿cómo luce el interior del telescopio más grande del mundo? Mira la imagen compartida:

La zona mostrada en la imagen corresponde a la estructura que alojará los espejos del ELT. En la parte inferior se instalará el espejo primario, que tendrá 39 metros de diámetro y estará compuesto por 798 segmentos hexagonales, cada uno de 1,4 metros de ancho. Esta configuración modular responde a limitaciones técnicas de fabricación y permitirá un control preciso de la superficie reflectante.

Desde esta estructura, la luz recolectada será dirigida a través de un sistema de espejos secundarios y terciarios hacia los instrumentos científicos ubicados en plataformas laterales del telescopio. Estos instrumentos analizarán la radiación captada para distintos programas de observación astronómica, una vez que el sistema completo entre en funcionamiento.

El diseño interno incluye una compleja red de soportes, plataformas y torres centrales que sostendrán los espejos adicionales. Parte de estos componentes no son visibles en la imagen, pero ya cuentan con espacios definidos dentro de la estructura principal.