Telefónica Chile informó que evalúa vender su participación en ON Net Fibra, empresa dedicada al despliegue y operación de la primera red de fibra óptica mayorista y neutral del país. Los recursos que obtendría de una eventual transacción serían destinados a disminuir deuda financiera en su operación local.

La compañía quiere fortalecer su posición financiera, mejorar sus principales indicadores y avanzar hacia un modelo de menor riesgo y apalancamiento más equilibrado. Según informó, el objetivo es sostener inversiones estratégicas en redes y servicios avanzados, asegurando una operación más eficiente y robusta en un entorno competitivo.

En cumplimiento de la normativa aplicable a operaciones entre partes relacionadas, el Directorio de Telefónica Chile decidió avanzar en el procedimiento legal correspondiente y someter la propuesta a la aprobación de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Para ello, la empresa recibió el informe del evaluador independiente EY Consultores Limitada y los directores deberán emitir sus opiniones conforme al proceso establecido por la ley.

De concretarse, la operación permitiría optimizar los ratios de endeudamiento y consolidar una estructura más estable, reduciendo la exposición al riesgo financiero. Un ajuste que busca reforzar la continuidad operativa y la capacidad de inversión en innovación tecnológica, elementos clave en la competitividad del sector de telecomunicaciones.

ON Net Fibra y su rol en la conectividad del país

ON Net Fibra inició sus operaciones en 2021, tras la adquisición por parte de KKR del 60% de la red de fibra óptica de Telefónica en Chile. La compañía opera una red abierta y neutral que puede ser utilizada por todos los operadores del país, con el propósito de ampliar el acceso a internet de alta velocidad y reducir las brechas digitales. Su infraestructura basada en tecnología FTTH (Fiber To The Home) conecta directamente los hogares con los proveedores, lo que incrementa la velocidad, la estabilidad y la capacidad de transmisión de datos.