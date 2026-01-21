Está la grande en Ubisoft. La compañía anunció una reestructuración corporativa generalizada que incluye la cancelación de seis juegos, entre ellos el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, el cierre de sus estudios de Estocolmo y Halifax, y una nueva ola de despidos en distintas filiales. La compañía reorganizará todas sus operaciones en torno a cinco «Creative Houses», un nuevo modelo que busca descentralizar la toma de decisiones y redefinir la estrategia creativa del grupo.

El cambio llega tras varios años de resultados irregulares y proyectos retrasados. Según el director ejecutivo Yves Guillemot, el objetivo es «retomar un crecimiento sostenible» y concentrar los recursos en dos ejes principales: aventuras de mundo abierto y experiencias GaaS (Games as a Service).

Reestructuración y nuevos ejes de Ubisoft

El nuevo esquema divide la estructura global en cinco unidades autónomas:

La primera, Vantage Studios , agrupa las franquicias más consolidadas: Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six.

La segunda se centrará en juegos de disparos cooperativos y competitivos, con The Division, Ghost Recon y Splinter Cell.

La tercera gestionará títulos multijugador en vivo como For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla y Skull & Bones.

La cuarta reunirá las sagas narrativas y de fantasía, entre ellas Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia y Beyond Good & Evil.

Por último, la quinta unidad atenderá el catálogo familiar y casual, que incluye Just Dance, Uno, Ketchapp y Hungry Shark.

Ubisoft confirmó que los seis proyectos cancelados no cumplían con los nuevos estándares de calidad ni con la estrategia de priorización del portafolio. Cinco de ellos no habían sido anunciados públicamente; cuatro eran nuevas IP y uno, un título móvil. Además, siete juegos en desarrollo fueron retrasados para garantizar mayores niveles de calidad, entre ellos un lanzamiento previsto para el actual año fiscal, que pasará a 2027.

Cierres de estudios, recortes y enfoque financiero

La reestructuración incluye el cierre completo de Ubisoft Stockholm, colaborador en Avatar: Frontiers of Pandora y del estudio móvil Ubisoft Halifax. También se implementaron ajustes en las sedes de Abu Dabi, RedLynx y Massive Entertainment, responsables de The Division. Todos los equipos deberán volver a trabajar cinco días por semana en oficina, con un número limitado de jornadas remotas anuales.

Con todo este colapso y movimientos de piezas, la compañía prevé un impacto financiero inmediato. Ubisoft proyectó ingresos netos de 1.500 millones de euros, 330 millones menos de lo estimado anteriormente. Además, planea reducir su base de costos fijos en 500 millones de euros antes de 2028 y continuar su política de recorte de gastos operativos.

Pese a los cambios, Ubisoft aseguró que mantiene en desarrollo cuatro nuevas propiedades intelectuales, entre ellas March of Giants, adquirida recientemente a Amazon. La empresa presentará más detalles sobre la distribución de estos proyectos en las nuevas divisiones creativas durante los próximos meses.