La compañía china comenzó la preventa en nuestro país de su nuevo smartphone plegable Mate X7, disponible desde el 15 hasta el 31 de enero a través de su sitio web oficial. El dispositivo, presentado recientemente en Dubái bajo el lema «Unfold the Moment», presenta avances en fotografía, diseño y durabilidad, posicionándose como uno de los equipos más robustos y tecnológicamente avanzados del segmento.

El modelo integra una batería de 5.600 mAh con carga rápida de hasta 66W por cable y 50W inalámbrica, y materiales de grado aeroespacial en su estructura. Su pantalla plegable interna es 20 % más resistente a impactos y 100 % más resistente a dobleces respecto a su antecesor, mientras que la externa introduce el nuevo Crystal Armour Kunlun Glass, que mejora la protección frente a caídas e impactos.

Fotografía móvil y diseño del Mate X7

Uno de los principales atributos del Mate X7 es su sistema de cámaras True-to-Colour, que logra un 43 % más de reproducción de color y un 96 % más de entrada de luz que el modelo anterior. Esta mejora busca ofrecer imágenes más reales y brillantes en condiciones de iluminación exigente. El equipo también incluye una Cámara HDR de Ultra Iluminación con diseño óptico de cuatro elementos y un lente de cristal ultradelgado de 0,4 mm, optimizando la nitidez y la exposición sin aumentar el grosor del dispositivo.

En cuanto a su diseño, Huawei reforzó la estructura del plegable con una bisagra de acero y fibra de carbono ultrarresistente, que incrementa la resistencia a la deformación en un 31 % y a la tensión en un 52 %. Además, obtuvo certificaciones IP58 e IP59, que garantizan protección frente al polvo, chorros de agua a presión y sumersiones accidentales de hasta dos metros.

La preventa del Mate X7 en Chile, como les mencionamos, se extenderá hasta el 31 de enero y con entregas programadas a partir del 2 de febrero. Su precio oficial es de $2.199.990 CLP, pero con un cupón de descuento, el celular puede adquirirse por $1.539.993 CLP en el sitio oficial de Huawei. Los compradores recibirán, además, un 50 % de descuento en la protección de pantalla HUAWEI Care, válida durante 12 meses y aplicable una vez sobre la pantalla interna del dispositivo.