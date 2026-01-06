Boston Dynamics presentó la versión comercial y lista para producción de Atlas, su robot humanoide que pasó más de una década en desarrollo y pruebas. El modelo, ahora totalmente eléctrico, es el paso del proyecto experimental financiado originalmente por DARPA a una plataforma industrial que será utilizada por Hyundai Motor Group y Google DeepMind en entornos de manufactura.

Atlas, que en sus primeras versiones era un robot hidráulico destinado a tareas de búsqueda y rescate, se transformó en una máquina diseñada para operar en fábricas. El nuevo modelo puede trabajar de forma autónoma o asistida, manipular objetos con precisión y realizar movimientos más amplios que el cuerpo humano, según la información entregada por Boston Dynamics durante la feria CES 2026 en Las Vegas.

Atlas y la integración con DeepMind

La colaboración con Google DeepMind permitirá incorporar modelos de inteligencia artificial Gemini Robotics para que Atlas aprenda de la experiencia y generalice comportamientos sin depender de rutinas preprogramadas. Según la empresa, esta integración busca que los robots comprendan su entorno físico, adapten sus acciones a diferentes contextos y optimicen su desempeño con la práctica.

DeepMind indicó que el proyecto tiene como objetivo crear una base de IA capaz de aplicar razonamiento y percepción multimodal a sistemas físicos. En el caso de Atlas, estas capacidades se traducirán en mayor autonomía y seguridad al trabajar junto a personas. Los primeros ensayos con esta tecnología se realizarán en la planta de Hyundai en Savannah, Georgia, donde se instalarán las primeras unidades productivas.

De DARPA a las líneas de montaje de Hyundai

Recordemos que Atlas debutó públicamente en 2013 como parte de un programa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, centrado en el desarrollo de robots para emergencias. Su evolución posterior incluyó versiones con control hidráulico, equilibrio dinámico y destrezas motrices que se mostraron en competencias de robótica. En 2024, Boston Dynamics retiró el modelo hidráulico y presentó un Atlas completamente eléctrico, precursor del actual prototipo industrial.

El robot final, según la compañía, puede levantar hasta 50 kilogramos, cuenta con 56 grados de libertad y alcanza una autonomía de cuatro horas por carga. También puede sustituir su batería de manera automática en menos de tres minutos, lo que permite un funcionamiento continuo. Entre sus medidas de seguridad destacan las cámaras de visión de 360 grados y un sistema de detección de presencia humana para operar sin cercas físicas.

Hyundai Motor Group, propietario mayoritario de Boston Dynamics, confirmó que la producción en serie comenzará en 2028, con una capacidad prevista de 30.000 unidades anuales. Inicialmente, Atlas se utilizará en tareas de secuenciación de piezas y manipulación de materiales, y a partir de 2030 asumirá operaciones de montaje y manejo de cargas pesadas.

La compañía abrirá además el Robot Metaplant Application Center (RMAC) en Estados Unidos, donde se entrenarán los movimientos de los robots y se recopilarán datos para mejorar sus algoritmos. Esta información se integrará en la plataforma Orbit, que coordina la gestión de flotas robóticas en entornos industriales.