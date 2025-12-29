La clásica serie de comedia «Malcolm in the Middle» regresará con una nueva miniserie de cuatro episodios titulada «Life’s Still Unfair», que se estrenará el 10 de abril de 2026 en Hulu y Disney+. El avance oficial mostró a Frankie Muniz retomando su papel como Malcolm, ahora adulto y alejado de su caótica familia, junto a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes vuelven como Hal y Lois.

El proyecto es parte de Disney Branded Television y está producido por 20th Television y New Regency. La serie, creada por Linwood Boomer, regresará bajo su supervisión, ya que este vuelve como guionista y productor ejecutivo. Ken Kwapis dirigió los cuatro episodios y también figura como productor ejecutivo.

Argumento y elenco confirmado

En «Life’s Still Unfair», el personaje de Malcolm reaparece tras haberse mantenido oculto durante más de una década. Su tranquilidad termina cuando sus padres le exigen asistir al 40.º aniversario de bodas de Hal y Lois. La trama muestra cómo el antiguo niño prodigio, ahora padre de una hija, se ve arrastrado nuevamente a las dinámicas familiares que intentó evitar. Keeley Karsten interpreta a Leah, la hija de Malcolm, mientras que Kiana Madeira da vida a su pareja, Tristan.

La producción reunió a casi todo el elenco original: Christopher Kennedy Masterson regresa como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama. En tanto, Caleb Ellsworth-Clark asume el papel de Dewey tras la ausencia de Erik Per Sullivan, quien interpretó al personaje en la versión emitida entre 2000 y 2006. También se incorporan Vaughan Murrae y Anthony Timpano, quienes interpretan a los hermanos menores Kelly y Jamie, vistos brevemente en las últimas temporadas.

Disponibilidad del regreso de Malcolm

La miniserie se filmó bajo el sello de Disney Television Studios y contará con distribución internacional a través de Disney+, mientras que en Estados Unidos se emitirá por Hulu y el paquete Hulu on Disney+.