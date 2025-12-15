La aplicación Apple TV para Android incorporó soporte para Google Cast, lo que permite enviar contenido desde teléfonos y tabletas con este sistema operativo a televisores compatibles con Chromecast. La actualización cierra una de las principales limitaciones que tenía el servicio desde su llegada a Android en febrero de 2025, ampliando las opciones de reproducción para los usuarios fuera del ecosistema de Apple.

El cambio se distribuye a través de la versión 2.2 de la App, disponible en la Play Store. Tras actualizar, el icono de Cast aparece junto al avatar del perfil en la parte superior derecha de la interfaz. Al seleccionarlo, se despliega una hoja inferior «Cast To» adaptada al estilo visual de la aplicación, desde donde se puede elegir el dispositivo al que enviar el contenido.

Nuevas funciones en la integración con Google Cast

Durante la reproducción, el sistema añade un minirreproductor que muestra información sobre el episodio o la película, el dispositivo conectado y una línea de tiempo. También incluye controles de avance y retroceso de 10 segundos, junto con las funciones de pausa y reproducción. En el modo de pantalla completa, el diseño ofrece botones grandes, un control deslizante de progreso, acceso a audio y subtítulos, además de la carátula del contenido.

La integración con Google Cast facilita cambiar de pantalla sin interrumpir la reproducción, incluso a mitad de un episodio, algo que antes solo era posible mediante dispositivos con AirPlay. Con esta actualización, los suscriptores del servicio pueden reproducir sus programas y películas desde un teléfono Android hacia cualquier televisor con Chromecast o receptor compatible.

Apple también realizó pequeños ajustes estéticos en la aplicación, como la reducción del tamaño del ícono principal en la pantalla de inicio. Según los reportes, la nueva versión comenzó a implementarse el 15 de diciembre y se espera que llegue de forma progresiva a todos los usuarios durante los próximos días.

El soporte para Google Cast llega en un contexto en el que otros servicios, como Netflix, retiraron recientemente esta función de la mayoría de sus plataformas, lo que resalta la decisión de Apple de ampliar la interoperabilidad de su aplicación con dispositivos del entorno Android.