Meta lanzó de forma global una función de traducción con inteligencia artificial en Instagram y Facebook que permite a los creadores de contenido doblar sus Reels a otro idioma. La herramienta se estrenó con soporte para inglés y español en ambas direcciones, y la compañía confirmó que añadirá más lenguas en el futuro.

El sistema genera un audio traducido que conserva el tono y timbre original de la voz del creador. De manera opcional, se puede activar un ajuste de sincronización labial para que los movimientos de la boca coincidan con el nuevo idioma. Antes de publicar, los usuarios pueden revisar el resultado y decidir si mantenerlo o desactivarlo sin que se afecte el video original.

Traducción en Reels y métricas de audiencia

En esta primera fase, la función estuvo disponible para creadores de Facebook con más de mil seguidores y para todas las cuentas públicas de Instagram. Los espectadores ven un aviso en pantalla que indica que el clip fue traducido con Meta AI, y pueden elegir en la configuración si desean desactivar las traducciones en determinados idiomas.

La empresa incluyó una métrica adicional en el panel de Insights que muestra las visualizaciones segmentadas por idioma. Con ello, los creadores pueden medir cómo la traducción amplía el alcance de sus publicaciones hacia públicos que antes no tenían acceso a su contenido.

Meta recomendó que los videos se grabaran con el rostro de frente, voz clara y sin cubrir la boca, además de minimizar ruidos de fondo. El sistema funciona con un máximo de dos personas siempre que no hablen al mismo tiempo.

En el caso de Facebook, los administradores de páginas también obtuvieron la opción de subir hasta veinte pistas de audio dobladas por cuenta propia, lo que les permite complementar la herramienta automática. Estas pistas pueden añadirse antes o después de publicar desde la sección de subtítulos y traducciones en Business Suite.

El anuncio siguió a la fase de pruebas iniciada en 2024 y ahora está disponible en todos los mercados donde opera Meta AI. La empresa adelantó que el objetivo era ayudar a los creadores a llegar a audiencias que no compartían su idioma y facilitar la interacción sin barreras lingüísticas en sus plataformas.