Aaron Sorkin volverá a dirigir una película inspirada en Facebook, esta vez con una nueva producción basada en la serie de reportajes «The Facebook Files» publicada por The Wall Street Journal en 2021. El proyecto, titulado «The Social Network Part II», estará a cargo de Sony Pictures y se desarrollará con la participación de los productores Todd Black, Peter Rice, Stuart Besser y el propio Sorkin. Aunque se refieren a ella como una secuela, no se trata de una continuación directa de The Social Network, sino de un relato independiente que abordará los aspectos más oscuros de la red social en los últimos años.

Sorkin, quien ganó el Óscar al mejor guion adaptado por la primera entrega estrenada en 2010, asumirá esta vez también la dirección del filme, una tarea que en la original recayó en David Fincher. No se ha definido aún la fecha de inicio de producción ni el reparto, y sigue sin saberse si Jesse Eisenberg retomará su papel como Mark Zuckerberg. A pesar de que no se ha confirmado oficialmente su regreso, la posibilidad de contar con otro actor interpretando al fundador de Facebook no se ha descartado.

La inspiración detrás de «The Social Network Part II»

El punto de partida para esta nueva entrega se encuentra en las revelaciones periodísticas de Jeff Horwitz sobre el funcionamiento interno de la plataforma. Los artículos expusieron las decisiones de la compañía en torno al impacto en adolescentes y preadolescentes, su rol en conflictos internacionales, y su vinculación con episodios de violencia, como la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Aunque el filme no se centrará exclusivamente en ese acontecimiento, Sorkin reconoció públicamente que, en su opinión, Facebook tuvo una cuota de responsabilidad en lo ocurrido. Es cosa que recordemos cuando en abril del año pasado —en un podcast— ya había reconocido que estaba trabajando en un guion considerando lo que ocurrió en el Capitolio.

Según declaraciones del guionista y director, la nueva producción reflejaría cómo la empresa priorizó el crecimiento por encima de la integridad, ajustando sus algoritmos para fomentar contenidos divisivos con el objetivo de incrementar el tiempo de permanencia de los usuarios en la plataforma, algo que internamente llaman ‘el scroll infinito’.

Sorkin afirmó que llevaba años buscando una excusa sólida para volver a escribir sobre la red social. La cobertura periodística de The Facebook Files fue lo que finalmente le dio forma al enfoque que buscaba. Desde 2021 venía considerando esta posibilidad, pero sólo decidió avanzar cuando encontró un relato que no repitiera el esquema de la película anterior, que se basaba en el libro «The Accidental Billionaires» de Ben Mezrich.