Una demanda presentada por la editorial de Eminem, Eight Mile Style, acusó a Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, de infringir los derechos de autor de 243 canciones del artista. La querella fue presentada el 30 de mayo pasado en un tribunal del distrito este de Michigan, y reclama 109 millones de dólares por daños relacionados con el presunto uso no autorizado de sus composiciones en las plataformas de Mark Zuckerberg.

Según el documento legal, Meta habría almacenado, reproducido y distribuido estas obras sin contar con las licencias correspondientes, lo que permitió su inclusión en millones de videos publicados por usuarios a través de Reels, Remix o el propio audio original de un video. El uso masivo de estas funciones, según el equipo legal de Eight Mile Style, derivó en miles de millones de visualizaciones sin que se haya otorgado permiso alguno por parte del titular de los derechos.

Reproducción sin licencia

La demanda sostiene que la compañía no obtuvo licencias válidas para utilizar las canciones y que, en cambio, buscó acuerdos a través de la empresa Audiam, Inc., a quien Eight Mile Style afirma nunca haber autorizado a actuar en su nombre. En este contexto, la editora señaló que Meta habría incurrido en una «infracción deliberada y generalizada» al seguir distribuyendo versiones instrumentales, karaoke y covers de temas como «Lose Yourself», incluso después de haber retirado algunas pistas originales tras recibir reclamos previos.

Eight Mile Style exige el pago de daños por la pérdida de valor de los derechos de autor, beneficios no percibidos y las ganancias que Meta habría obtenido a partir del uso de su catálogo. Como alternativa, solicita el pago de la compensación legal máxima estipulada para infracción de derechos de autor: $150.000 USD por cada una de las 243 composiciones, multiplicado por las tres plataformas implicadas, lo que suma un total de $109.350.000 USD.

Además, la compañía de Eminem solicitó una orden judicial permanente que prohíba cualquier uso no autorizado futuro de su música. También pidió que el caso se resuelva mediante juicio con jurado.

Meta responde a Eminem

A través de un comunicado enviado a medios estadounidenses, Meta aseguró que cuenta con acuerdos de licencia vigentes con miles de socios en todo el mundo y un programa global de licencias musicales. La empresa añadió que había estado negociando de buena fe con Eight Mile Style, pero que esta última decidió presentar la demanda en lugar de continuar las conversaciones.

Esta no es la primera vez que la editorial de Eminem se enfrenta a una gran empresa de tecnología. En 2023, Eight Mile Style perdió una demanda contra Spotify por un vacío legal, luego de reclamar 40 millones de dólares por la reproducción no autorizada de su catálogo en la plataforma de streaming.