Con el objetivo de editar sitios web mediante instrucciones en lenguaje natural, generar y modificar imágenes, y colaborar dentro del editor, WordPress lanzó un asistente de inteligencia artificial integrado en WordPress.com. La herramienta ya está disponible como función opcional y se activa desde la configuración del sitio, facilitando cambios de diseño, contenido y estructura sin salir del entorno de trabajo.

El nuevo WordPress AI Assistant funciona directamente en el editor y en la biblioteca de medios. Según explicó la compañía en su blog oficial, el sistema entiende el contenido y la disposición del sitio, lo que le permite ejecutar ajustes complejos a partir de comandos generales, sin necesidad de código ni configuraciones externas.

Cómo funciona el asistente de WordPress

Dentro del editor, los usuarios pueden solicitar cambios en la estructura, los estilos o los patrones del sitio. El asistente admite instrucciones como modificar colores o añadir nuevas secciones, por ejemplo, una página de contacto o un bloque de testimonios. Además de ajustar tipografías o reorganizar elementos existentes. También permite reescribir textos, traducir contenidos y proponer titulares.

La herramienta se integra además con Block Notes, función incorporada en WordPress 6.9, que habilita la colaboración entre equipos dentro del editor. Al mencionar «@ai» en los comentarios, el asistente puede sugerir ediciones, verificar datos o aportar ideas contextualizadas al contenido del sitio.

En el apartado visual, el asistente incorpora los modelos Google Gemini Nano Banana para generar y editar imágenes desde la Media Library. Los usuarios pueden crear nuevas imágenes, modificar fotografías existentes, como cambiar estilos o aplicar blanco y negro, y definir parámetros como proporciones o características visuales. La opción aparece como un botón de «Generate Image» dentro de la biblioteca.

Eso sí, esta IA no es para todos. El asistente se encuentra disponible para los planes Business y Commerce de WordPress.com sin costo adicional y debe activarse manualmente desde la sección «AI tools» en la configuración del sitio. Los sitios creados con el constructor web con IA de la plataforma lo tienen habilitado por defecto.