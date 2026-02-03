Las autoridades de justicia de Francia realizaron un registro en la sede parisina de la red social X como parte de una investigación penal por presuntos delitos vinculados al funcionamiento de la plataforma y a los contenidos generados por su inteligencia artificial, Grok. La redada incluyó la citación del propietario de la empresa, Elon Musk, y de la exdirectora ejecutiva Linda Yaccarino para comparecer ante la fiscalía.

El operativo fue realizado por la unidad de cibercrimen de la fiscalía de París, con apoyo de fuerzas policiales nacionales y organismos europeos de cooperación. Según confirmaron los investigadores, el registro se inscribió en una causa abierta por sospechas de extracción fraudulenta de datos y por la difusión de contenidos ilícitos a través de la plataforma, algunos de ellos vinculados a material sexual generado mediante herramientas automatizadas. Polémica que hemos estado observando en las últimas semanas.

Francia lleva meses con los ojos sobre X

Todo comenzó en enero de 2025, tras una denuncia presentada por un legislador francés que cuestionó el funcionamiento de los algoritmos de recomendación en X. De acuerdo con la fiscalía, esos sistemas pudieron alterar el procesamiento automatizado de datos y favorecer determinados contenidos sin conocimiento de los usuarios, lo que podría constituir un delito bajo la legislación francesa.

En julio de ese mismo año, el expediente se amplió para incluir el análisis del chatbot Grok, desarrollado por la empresa de inteligencia artificial xAI e integrado en la plataforma. Los investigadores incorporaron nuevas sospechas relacionadas con la posesión y distribución de imágenes de menores de carácter pornográfico, la vulneración de derechos de imagen mediante deepfakes sexuales y la extracción fraudulenta de datos por un grupo organizado.

Como parte de estas diligencias, la fiscalía llamó a Musk y a Yaccarino a entrevistas consideradas «voluntarias», previstas para abril en París, en su calidad de responsables de la gestión de la plataforma durante el período investigado. Aunque la citación no implica una imputación formal, su inasistencia puede derivar en nuevas medidas procesales.

Cooperación europea

La fiscalía dijo que la investigación se desarrolla con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ley francesa por parte de la plataforma mientras opera en el territorio nacional. Entre los hechos bajo análisis también figura la posible negación de crímenes contra la humanidad, delito tipificado en Francia, a partir de contenidos generados o difundidos por el sistema automatizado.

Las autoridades confirmaron la participación de Europol en apoyo técnico durante el registro y subrayaron que el caso abarca múltiples infracciones potenciales vinculadas al uso y diseño de la plataforma. Por su parte, X rechazó las acusaciones y calificó el procedimiento como una acción politizada, mientras los investigadores continúan recabando pruebas en el marco del proceso penal abierto.