Google presentó este martes a Gemini 3, la nueva versión de su modelo de inteligencia artificial, disponible desde hoy en el buscador, la App de Gemini, y las plataformas para desarrolladores como Vertex AI, AI Studio y el entorno de programación Antigravity. La compañía asegura que se trata de su sistema más competente hasta la fecha, con mejoras importantes en razonamiento, comprensión multimodal y capacidad de generación de código. Su debut ocurre menos de un año después del lanzamiento de Gemini 2 y marca la primera vez que un modelo de Google se incorpora al buscador el mismo día de su presentación.

El modelo Gemini 3 Pro puede activarse desde el modo AI Mode en la búsqueda de Google, inicialmente para suscriptores de los planes Pro y Ultra. Los usuarios pueden elegir la opción «Thinking» para acceder al nuevo sistema, que promete respuestas más precisas, con visualizaciones interactivas y simulaciones generadas en tiempo real. En la App Gemini, el modelo mejora la claridad de las respuestas y habilita la función Gemini Agent, capaz de ejecutar tareas dentro de servicios de Google como Gmail o Calendar, más allá de ofrecer simples sugerencias.

Según Google, Gemini 3 refuerza la fiabilidad de los resultados en IA gracias a un algoritmo de enrutamiento que selecciona cuándo usar el modelo para resolver consultas complejas. El sistema amplía la técnica de búsqueda múltiple y puede crear interfaces dinámicas, como calculadoras o paneles de datos dentro de las respuestas del buscador.

Rendimiento y nuevas funciones con Gemini 3 Pro

En pruebas comparativas, Gemini 3 Pro alcanzó un 37,5% de acierto en Humanity’s Last Exam, superando a modelos rivales como Grok 4, y logró 1.501 puntos en el marcador de LMArena, además de altos resultados en matemáticas y razonamiento científico. Su modo Deep Think, aún en evaluación de seguridad, registró avances adicionales en razonamiento y precisión factual.

Para desarrolladores, el modelo estrena el entorno Google Antigravity, una plataforma que permite programar con agentes autónomos capaces de generar, ejecutar y validar código en diferentes entornos de manera simultánea. Además, Gemini 3 encabeza pruebas en WebDev Arena y Terminal-Bench 2.0, destacando por su rendimiento en tareas de «vibe coding» y programación asistida.

Google también destacó mejoras en seguridad y mitigación de riesgos, con una reducción de respuestas complacientes y una mayor resistencia a ataques de inyección de prompts. El modelo fue evaluado en colaboración con organismos de seguridad internacionales y especialistas externos antes de su lanzamiento.