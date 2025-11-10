La empresa de inteligencia artificial Higgsfield presentó «Recast», una plataforma capaz de reemplazar personajes completos en videos, incluyendo cuerpo entero, gestos, voz y fondo. El anuncio fue realizado a través de su cuenta en X y ya se encuentra disponible en la Web de la compañía. El modelo está diseñado para creadores de contenido y profesionales del área audiovisual que buscan generar material personalizado sin requerir conocimientos de edición.

A diferencia de tecnologías anteriores que se centraban únicamente en el rostro, Recast realiza una intevgración completa del nuevo personaje en el video original. Esta función incluye seguimiento corporal preciso, clonación de voz, doblaje multilingüe y sustitución del entorno. La herramienta automatiza todo el proceso sin necesidad de usar software externo.

Reemplazo de cuerpo, voz e idioma

Para utilizar Recast, el usuario debe subir un video original que contenga a la persona que desea reemplazar, junto con una imagen del nuevo personaje. La plataforma se encarga de procesar el contenido y generar automáticamente un nuevo video con el cambio aplicado. La interfaz también permite acceder a un estudio adicional para modificar otros elementos del clip de forma más precisa.

Entre las características destacadas, la herramienta permite seleccionar voces desde una biblioteca disponible o utilizar clonación de voz para mantener el tono original. Asimismo, se puede elegir el idioma de salida, lo que habilita la generación de versiones localizadas sin necesidad de grabaciones adicionales.

Recast también ofrece la opción de modificar el fondo del video, permitiendo que el nuevo personaje aparezca en un entorno diferente al original. Esto amplía las posibilidades de adaptación visual para distintos contextos o plataformas.

Usando Recast para escalar producciones

Según la información publicada por Higgsfield, la herramienta fue pensada para facilitar la creación rápida de contenido adaptado a diversas audiencias. Recast forma parte del ecosistema de aplicaciones de Higgsfield AI, utilizadas por más de 11 millones de usuarios en todo el mundo.

La plataforma incluye un modelo de acceso gratuito limitado por créditos diarios, así como planes de suscripción desde los $9 dólares mensuales con funciones ampliadas. Todos los planes pagos permiten el uso comercial del contenido generado, lo que extiende su aplicabilidad a publicidad, marketing y proyectos audiovisuales profesionales.

El sistema no requiere conocimientos técnicos ni experiencia en edición, ya que la IA gestiona todos los pasos del reemplazo. La empresa aclara que su tecnología no debe ser confundida con «deepfakes», porque se enfoca exclusivamente en usos creativos y con consentimiento, y mantiene políticas contra contenidos no autorizados.