Nvidia acaba de presentar a DLSS 5, una nueva versión de su tecnología de renderizado con inteligencia artificial para videojuegos que utiliza modelos generativos para generar iluminación y materiales con apariencia fotorrealista durante el juego. El anuncio se realizó en la conferencia GTC 2026, donde el director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, mostró ejemplos de la tecnología con títulos como Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy y Starfield.

El sistema combina datos del motor gráfico de cada juego con modelos de IA capaces de predecir y completar partes de una imagen. Con ese enfoque, DLSS 5 busca producir escenas más detalladas y personajes con mayor fidelidad visual sin que la GPU tenga que renderizar cada elemento desde cero.

Usando IA para gráficos fotorrealistas en DLSS 5

Según la explicación técnica de Nvidia, DLSS 5 introduce un modelo de renderizado neuronal en tiempo real que analiza cada fotograma del juego. El sistema utiliza información como vectores de color y movimiento para generar iluminación y materiales adicionales que permanecen anclados al contenido 3D original y se mantienen consistentes entre cuadros.

El modelo fue entrenado para reconocer elementos complejos de las escenas, incluidos piel, pelo, telas y condiciones de iluminación. A partir de ese análisis, puede generar detalles visuales adicionales, como la interacción de la luz con distintos materiales o efectos de dispersión en la piel, mientras mantiene la estructura del entorno creado por los desarrolladores.

La tecnología funciona en tiempo real y con resoluciones de hasta 4K, lo que permite integrarla en videojuegos sin recurrir a procesos de renderizado offline, habituales en los efectos visuales del cine. Nvidia también indicó que los desarrolladores podrán ajustar parámetros como intensidad, color o zonas específicas donde aplicar las mejoras visuales.

Juegos compatibles y disponibilidad

La compañía informó que DLSS 5 llegará en el otoño estadounidense de este 2026. Durante la presentación en GTC 2026, Huang mostró el sistema ejecutándose en un equipo con dos GPU GeForce RTX 5090, aunque la tecnología está diseñada para funcionar finalmente en una sola tarjeta gráfica compatible.

Entre los estudios que planean integrar la tecnología están Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent y Warner Bros. Games. Nvidia mencionó algunos títulos que incorporarán el sistema, como Assassin’s Creed Shadows, AION 2, Delta Force, Phantom Blade Zero, NARAKA: BLADEPOINT, Resident Evil Requiem, Starfield, Hogwarts Legacy y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, entre otros.