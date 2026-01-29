Amazon subió la primera temporada de Fallout para verla gratuitamente en YouTube, sin una suscripción a Amazon Prime Video y de forma totalmente legal. Una activación promocional que se implementó de manera temporal y coincide con la emisión de los últimos episodios de la segunda temporada, actualmente en curso en la plataforma de streaming.

La disponibilidad de los capítulos arrancó el 28 de enero, cuando los dos primeros episodios de la primera temporada quedaron habilitados en los canales oficiales de Prime Video. A partir de ese día, la plataforma publica dos episodios diarios hasta completar los ocho capítulos de la temporada inicial el 31 de enero. Según el calendario informado, los episodios permanecerán accesibles solo por un periodo limitado y serán retirados el 11 de febrero.

Esta iniciativa se apoya en una colaboración directa entre Prime Video y YouTube, y no necesitas de registros adicionales ni pagos para acceder al contenido durante el plazo establecido. Es más, te dejamos los dos capítulos (disponibles al momento de redactar este artículo) a continuación:

Fallout – Capítulo 1, Temporada 1:

Fallout – Capítulo 2, Temporada 1:

Fechas y condiciones

Ojo con el tiempo limitado de esta activación y su disponibilidad. El calendario de publicación contempla dos estrenos diarios en horarios diferenciados para Estados Unidos. El 28 de enero se habilitaron los episodios uno y dos; el 29 de enero, los capítulos tres y cuatro; el 30 de enero, los episodios cinco y seis, y el 31 de enero, los dos finales. Cada día incluye un estreno inicial y un segundo capítulo una hora después.

La visualización gratuita incluye publicidad. Eso sí, los usuarios con YouTube Premium pueden evitar los anuncios, mientras que quienes prefieran seguir usando Prime Video pueden acceder a la temporada completa bajo el modelo habitual del servicio, que también incorpora publicidad, a menos que contrates una opción adicional mensual.