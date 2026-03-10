Nvidia estaría preparando el lanzamiento de una plataforma abierta de agentes de inteligencia artificial llamada «NemoClaw», diseñada para que empresas puedan desplegar sistemas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma para sus empleados. El proyecto, aún no anunciado oficialmente, se dirige al mercado corporativo y busca competir con herramientas emergentes como OpenClaw, que popularizaron el uso de agentes de IA capaces de realizar procesos complejos con mínima intervención humana.

La información de este plan proviene de un reporte de Wired, que cita a fuentes familiarizadas con los planes de la compañía. Y según esas mismas fuentes, la empresa comenzó a presentar el proyecto a proveedores de software empresarial con el objetivo de crear alianzas y fomentar el desarrollo de aplicaciones basadas en este sistema.

Nvidia y NemoClaw en el mercado de agentes

De acuerdo con los reporteado por el medio estadounidense, Nvidia contactó a compañías como Salesforce, Cisco, Google, Adobe y CrowdStrike para explorar posibles colaboraciones. Aunque no se confirmó la existencia de acuerdos formales, el plan contempla ofrecer acceso temprano al proyecto a socios que contribuyan al desarrollo del ecosistema.

El sistema permitiría a las empresas desplegar agentes de IA capaces de ejecutar tareas para sus trabajadores, automatizando procesos que requieren múltiples pasos o coordinación entre aplicaciones. Además, la plataforma incluiría herramientas enfocadas en seguridad y privacidad, aspectos considerados clave para su adopción en entornos corporativos.

Otra característica señalada por las fuentes es que NemoClaw funcionará independientemente del hardware, lo que significa que las empresas podrán usar la plataforma incluso si sus sistemas no operan con chips de Nvidia.

El proyecto llega justo en un momento en que el sector tecnológico está explotando con los llamados «agentes» o «claws», herramientas que utilizan modelos de lenguaje para planificar acciones y ejecutar tareas complejas de forma autónoma. A diferencia de los chatbots tradicionales, estos sistemas pueden interactuar con software, navegar por internet o escribir código como parte de procesos automatizados.

El auge de OpenClaw

El interés de Nvidia por este tipo de herramientas se vincula con el crecimiento de OpenClaw, un agente de código abierto que anteriormente se llamó Clawdbot y Moltbot. El proyecto llamó la atención de Silicon Valley a comienzos de 2026 por su capacidad para operar en computadoras personales y completar tareas de trabajo sin supervisión constante.

Posteriormente, OpenAI contrató a su creador, el ingeniero austríaco Peter Steinberger, con el objetivo de impulsar el desarrollo de agentes inteligentes dentro de la compañía.

La adopción de estos sistemas también generó preocupación en algunas empresas. Informes recientes indicaron que varias organizaciones limitaron el uso de OpenClaw en computadoras corporativas debido a riesgos de seguridad y comportamientos impredecibles.

Según Wired, Nvidia quiere presentar su enfoque hacia los agentes de IA en el contexto de su conferencia anual de desarrolladores GTC (este 16 de marzo en San José, California), donde la compañía suele anunciar nuevas herramientas de hardware y software vinculadas a su estrategia en inteligencia artificial.