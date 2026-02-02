Esto no lo veníamos a venir. ¿Cómo pasó WOM de declararse en quiebra a sacar la billetera de esta forma? Esto porque la compañía del «tío WOM» presentó una oferta vinculante por 1.000 millones de dólares para adquirir la totalidad de los activos de Telefónica Chile, en una operación enviada a la matriz del grupo español en Madrid y que, de concretarse, cambiaría el mercado local de telecomunicaciones importantemente.

Esta información fue revelada por El Mercurio en su edición del sábado, indicando que la propuesta fue remitida el viernes 30 de enero con un documento redactado en inglés y con condiciones contractuales detalladas. Considerando la compra de la operación completa de Telefónica en Chile, incluyendo su base de clientes, infraestructura de red y activos asociados.

Detalles de la oferta de WOM por Movistar

En la oferta, destaca la compra de la importante red de fibra óptica desplegada a nivel nacional que tiene Movistar y el espectro radioeléctrico utilizado para servicios móviles, especialmente relevante para el desarrollo de sus ofertas en tecnología 5G.

¿Y la plata? ¿De dónde saldría? Se dice que el financiamiento de la operación provendría de los fondos de inversión que controlan a WOM, entre ellos Novator, Amundi, Man GLG y BlackRock, que respaldaron la propuesta presentada en Madrid. De aceptarse, la transacción convertiría a WOM en el mayor operador del mercado chileno, superando a sus principales competidores en participación de clientes y capacidad de red.

La idea de compra se da tras varios meses en que Telefónica mantuvo sus activos locales en proceso de venta, a la espera de recibir ofertas consideradas atractivas por la matriz española. En ese período, existieron acercamientos exploratorios de otros actores del sector, que finalmente no avanzaron hacia propuestas formales.

Si esto realmente ocurre y Telefónica acepta la oferta, esta operación quedará sujeta a revisión de los organismos de competencia. La Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deberían analizar una transacción que concentraría más de la mitad del mercado móvil, con posibles exigencias regulatorias asociadas a espectro y acceso a infraestructura.