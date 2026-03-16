La aparición de videos tipo unboxing y primeras impresiones del Galaxy A57 y del Galaxy A37 mostró nuevos detalles sobre los próximos teléfonos de gama media de Samsung antes de su presentación. Los clips, difundidos en TikTok por la usuaria Sawitri Kulwarissaranan y compartidos por el filtrador @VerdeSelvans, muestran equipos comerciales de ambos, su diseño final y parte de su empaquetado, además de confirmar precios para el mercado tailandés.

Ambos teléfonos se ven dentro de sus cajas ya listas para la venta. En ambos casos, el empaque presenta un diseño minimalista con el nombre del modelo en el frontal y una imagen parcial del dispositivo. El Galaxy A57 aparece en color púrpura, mientras que el Galaxy A37 se muestra en una variante gris.

¿Qué se ve del Galaxy A57 y Galaxy A37?

Los videos también permiten observar el diseño de los dispositivos en condiciones reales. Ambos modelos mantienen una estética alineada con la generación reciente de smartphones de Samsung, con un módulo de cámaras traseras dispuesto en vertical y un panel posterior de vidrio. Cada teléfono incorpora tres cámaras traseras.

En el caso del Galaxy A37, las filtraciones previas mencionaron colores como Greygreen, Charcoal, Lavender y White. El equipo mantiene biseles visibles y el diseño conocido como Key Island, en el que los botones de encendido y volumen sobresalen ligeramente en el lateral derecho.

El Galaxy A57, por su parte, aparece en los videos con biseles más delgados y bordes algo más suaves. Entre los colores mencionados en filtraciones figuran Gray, Icy Blue, Lilac y Navy. Ambos dispositivos ejecutan una versión temprana del software de Samsung basada en Android 16 con One UI 8.5.

Precio filtrado y configuraciones

Las filtraciones también revelan precios para el mercado de Tailandia. El Galaxy A57 tendría un precio de 17.999 baht (unos $554 dólares) para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que la variante de 12 GB + 512 GB alcanzaría los 20.999 baht (alrededor de $646 dólares).

Estos montos son un aumento cercano a 2.000 baht respecto al precio de lanzamiento del Galaxy A56 con configuración similar. En el mismo mercado, el Galaxy A37 aparece con un precio de 13.999 baht (aproximadamente $430 dólares) en una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

De acuerdo con rumores previos, el Galaxy A57 podría integrar una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, junto con el procesador Exynos 1680, hasta 12 GB de RAM y una batería de 5.000 mAh con carga de 45 W. También se espera un sistema de cámaras compuesto por sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y macro de 5 MP.

Para el Galaxy A37 se mencionan un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, el chip Exynos 1480, una batería de 5.000 mAh con carga de 45 W y un conjunto de cámaras 50 MP + 8 MP + 5 MP.