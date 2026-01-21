Adobe acaba de presentar la versión 26 de su editor de video Premiere, que incorpora un sistema de máscaras automáticas basadas en IA y mejoras en rendimiento y colaboración, además de una gran actualización para After Effects. Aunque la principal novedad de Premiere es Object Mask, una herramienta que permite identificar personas u objetos en movimiento con solo pasar el cursor y hacer clic, generando máscaras en segundos.

Las Shape Masks también fueron rediseñadas. Los nuevos modos Elipse, Rectángulo y Pluma ofrecen control más preciso y un rendimiento de seguimiento hasta 20 veces más rápido que en versiones anteriores. Los usuarios pueden crear máscaras desde la barra de herramientas, combinar varias con distintos modos de fusión y visualizar su progreso en tiempo real, una función solicitada desde hace años por la comunidad profesional.

Premiere incorpora además compatibilidad directa con Firefly Boards, el espacio colaborativo de Adobe para generar y compartir recursos visuales, que ahora pueden importarse con un clic al proyecto de edición. La integración con Frame.io V4, disponible en fase beta, permite revisar versiones, sincronizar comentarios y gestionar cortes sin salir del software. A esto se suma la integración completa de Adobe Stock, con acceso directo a más de 52 millones de clips, incluidos cerca de 100.000 gratuitos.

Object Mask en Premiere 26.

Cabe destacar que Adobe indicó que el modelo de IA que logra estas mejoras en Premiere (en el caso de las máscaras inteligentes) opera íntegramente en el dispositivo y no utiliza datos de usuario para su entrenamiento.

After Effects brilló en paralelo a Premiere

Por otra parte, la actualización de After Effects 26.0 amplió las capacidades de diseño de movimiento. Entre las novedades se incluye la importación nativa de archivos SVG desde Illustrator, que conservan transparencias y degradados editables. También se introdujeron mallas 3D paramétricas (como cubos, esferas o cilindros) que pueden combinarse para construir gráficos o escenarios fotorrealistas.

After Effects agregará el acceso a más de 1.300 materiales Substance 3D gratuitos, animación avanzada de fuentes variables con hasta ocho ejes por capa y nuevas herramientas de audio como Gate, Compressor y Distortion. Además, ofrece previsualizaciones más rápidas y soporte nativo para equipos Windows ARM.

Las nuevas versiones de Premiere y After Effects 26.0 están disponibles desde el 20 de enero de 2026 para todos los suscriptores de Adobe Creative Cloud.