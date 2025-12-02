Los datos publicados por YouTube Chile mostraron que el listado de los diez canales más vistos en el país durante 2025 no incluyó a ningún creador nacional. La lista estuvo compuesta exclusivamente por figuras internacionales, entre ellas Alejo Igoa, Ricky Limon, AMILCAR ABALLAY, Fede Vigevani, MrBeast, Gabriela Flores Villar, GONZOK, Trigon GM, BradSmit En Español y ChuuyMine, lo que evidenció un consumo dominado por contenidos foráneos en las preferencias generales de la audiencia chilena. Para la plataforma, esta selección también reflejó la variedad de estilos, géneros y formatos que alcanzaron mayor alcance en el país.

A diferencia del ranking de creadores, el listado de los videos musicales más reproducidos durante el año sí presentó una fuerte presencia de artistas chilenos vinculados a la música urbana. Canciones como Báilame Así, Ponte Lokita, Todo K Ver, Tiene, Bella, Amor Escondido y Whisky a la Roca formaron parte del top ten, con participación destacada de Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown. El predominio del género urbano se reflejó en todo el listado, que quedó compuesto únicamente por canciones de esa categoría y por artistas que crecieron con fuerza dentro de la plataforma.

Tendencias que marcaron el año en YouTube

El informe también destacó dos fenómenos que movilizaron audiencias masivas en Chile y Latinoamérica: el resurgimiento del Beyblade y la proyección internacional de 31 Minutos. Aunque no encabezaron los rankings generales, sí concentraron atención significativa y se convirtieron en referencias culturales dentro del balance anual.

En el caso del Beyblade, el interés surgió a partir de creadores como El Coleccionista y El Villano, quienes desarrollaron una narrativa basada en rivalidades y batallas que imitó la estética de animes y motivó a la comunidad a expandir el contenido con ilustraciones, intros y nuevas historias. La tendencia incorporó personajes como Lord Dona, alcanzó televisión abierta y generó colaboraciones comerciales, además de un aumento de 33 por ciento en visualizaciones en Latinoamérica hispanohablante.

31 Minutos consolidó su presencia global con su presentación en el Tiny Desk Concert de NPR durante el Mes de la Herencia Latina. El video superó los 13 millones de visualizaciones y registró un peak de 2 millones en menos de 24 horas, mientras el canal acumuló 190 millones de visualizaciones en el último año. La plataforma lo destacó como un punto de conexión cultural para audiencias latinas en el extranjero.

Finalmente, y desde el 3 de diciembre, los usuarios en Chile podrán acceder a YouTube Recap, una experiencia personalizada que reúne hábitos de consumo individuales mediante tarjetas interactivas. Está disponible tanto en la App de YouTube como en YouTube Music, dentro de la pestaña Tú.