Con el arribo a Chile de la nueva serie de teléfonos de Apple, la empresa retail, Aufbau, anunció un nuevo hito en su historia. Estos pasaron de «Apple Premium Reseller» a un «Apple Premium Partner», lo que significa que ahora están alineados con los estándares de Apple para ofrecer una experiencia de compra personalizada, fluida y con soporte especializado, tanto online como en tiendas físicas.

Según lo que contó Isidora Langdon, Business Manager de Tecnología de Yáneken, el holding que administra la marca Aufbau en Chile, el paso a «Apple Premium Partner» significa contar con nuevos lanzamientos como los del iPhone 17 y iPhone Air. También de marcas complementarias, lo que crea una amplia oferta de productos, servicios y beneficios como descuentos para estudiantes, Trade In o programas como «iPhone for Life».

Nuevos arribos junto al iPhone 17

Junto con los mencionados iPhone 17, iPhone Air, a nuestro país también llegan los renovados AirPods Pro 3 y los relojes inteligentes Apple Watch series 11 y Apple Watch Ultra 3.

Su incorporación no solo potencia la oferta de productos, sino que también complementa los servicios asociados como iPhone for Life, Trade In, AppleCare+ y la posibilidad de contratar planes de telefonía directamente junto con la compra del equipo.

¿Qué beneficios tiene AppleCare+?

Para los que no saben, AppleCare+ es la extensión oficial de garantía y soporte de Apple, disponible en Aufbau al momento de la compra o de forma posterior. Cubre hasta dos incidentes por daño accidental cada 12 meses (una cobertura total de 2 años), con un copago reducido, incluyendo caídas, pantallas rotas o daño por líquidos.

En el caso del iPhone, también puede incluir cobertura por robo y pérdida, permitiendo reemplazar el equipo con condiciones preferentes, siempre que esté activado «Buscar mi iPhone».

Aufbau ofrece soporte técnico prioritario, repuestos originales y atención directa desde Apple, brindando protección total y respaldo oficial para sus clientes, un servicio que lo pueden contratar en cualquiera de sus tiendas y aplicable para cualquier producto Apple, ya sea: iPhone, Mac, iPad, Airpod, Apple Watch, HomePod o Apple TV.

El nuevo iPhone Air en Aufbau.

Opciones para tu nuevo producto Apple

Según lo que nos explicó la tienda, ellos ofrecen múltiples alternativas de financiamiento y beneficios para simplificar a sus clientes el acceso a tecnología Apple de forma flexible y muy conveniente:

Programas como iPhone for Life te permite financiar un iPhone en 36 cuotas sin interés, con la opción de renovarlo al mes 24, entregando el equipo actual y renovandolo por el equipo más nuevo. Es una forma conveniente de acceder a un iPhone siempre actualizado, con pagos cómodos y la opción de cambiarlo por un modelo más reciente después de dos años.

Trade In es un servicio que te permite renovar tu dispositivo Apple entregando tu equipo antiguo como parte de pago. De esta forma, puedes acceder a los modelos más recientes, como el iPhone 17, con un ahorro significativo. Evalúan tu equipo antiguo entregándote un valor que se aplica como descuento en un equipo totalmente nuevo y se aplica para iPhone, Macbook y iPad.

Ahora, Aufbau también ofrece planes móviles, permitiendo a los clientes adquirir su iPhone favorito a precios mucho más convenientes contratando un plan de telefonía exclusivo Entel en cualquiera de sus tiendas físicas a lo largo del país.

Por ejemplo, el iPhone 14 128 GB, que normalmente cuesta $749.990 CLP, puede ser adquirido por solo $299.990 CLP al contratar un plan Entel de 300 GB por $29.990 CLP mensuales.

Adicionalmente, puedes hacer tus compras pagando en 12 o 24 cuotas sin interés con los bancos asociados a Aufbau. Y si lo tuyo son las compras por Internet, Aufbau cuenta con envíos o retiro en tienda, donde puedes retirar en tu tienda más cercana tu compra el mismo día o pedir despachos rápidos el mismo día, pero dentro de la Región Metropolitana, haciendo la compra previa a las 11:00 AM.