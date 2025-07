El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, afirmó que la inteligencia artificial alterará la forma en que se desempeñan todos los trabajos. Aunque aclaró que no todos serán reemplazados, sostuvo que «algunos trabajos se perderán» y otros surgirán, mientras que el conjunto de la economía experimentará un cambio en la manera de producir. Según dijo, el aumento de la productividad debería beneficiar a la sociedad en general.

En una entrevista reciente con CNN, Huang explicó que el uso de estas herramientas ya ha modificado su propio trabajo, y que espera que ese cambio se replique en otras industrias. «Lo que hacemos en nuestras labores va a cambiar», señaló, y aseguró que incluso dentro de NVIDIA los ingenieros ya usan IA a diario, en algunos casos de forma obligatoria.

Productividad, errores y nuevas habilidades

Huang puso el foco en el impacto que la inteligencia artificial tendrá en la productividad. Cree que la tecnología permitirá realizar más tareas en menos tiempo, aunque reconoció que la implementación no ha sido completamente fluida. Citó estudios que revelaron que un alto porcentaje de trabajadores no lograron los resultados esperados con estas herramientas y, en algunos casos, vieron aumentada su carga laboral por errores del sistema.

En ese sentido, subrayó que interactuar con inteligencia artificial también requiere nuevas capacidades. Para él, formular buenas preguntas a estos modelos es una habilidad cognitiva avanzada. «No le pido que piense por mí», dijo. «Le pido que me enseñe lo que no sé o que me ayude a resolver problemas que de otra forma no podría resolver razonablemente».

Además, remarcó que utiliza distintos sistemas en paralelo y compara las respuestas que recibe para obtener una síntesis mejorada. Esa práctica, según explicó, fomenta el pensamiento crítico y estimula el análisis en lugar de debilitarlo.

El futuro del trabajo y la tecnología

En sus declaraciones, Huang también se distanció de quienes pronostican despidos masivos a corto plazo. Rechazó afirmaciones de otros ejecutivos del sector que aseguraron que la mitad de los trabajos de oficina podrían desaparecer en cinco años. Para el líder de NVIDIA, la inteligencia artificial no eliminará el trabajo, sino que lo redefinirá por completo.

Según su visión, la tecnología actuará como un «igualador», permitiendo que más personas puedan realizar tareas complejas sin necesidad de una formación especializada. Aunque reconoció que habrá efectos negativos, insistió en que el resultado general será positivo si se logra canalizar correctamente el potencial productivo de esta tecnología.