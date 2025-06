Durante los primeros días de junio, la Fundación Wikimedia anunció su intención de probar resúmenes generados por inteligencia artificial en un pequeño porcentaje de las visitas móviles a Wikipedia. El experimento, que nunca llegó a implementarse, fue cancelado tras la reacción negativa de varios editores de la plataforma, quienes criticaron duramente tanto la iniciativa como la forma en que fue presentada.

El plan contemplaba mostrar versiones resumidas mediante IA al inicio de algunos artículos en la versión móvil del sitio, alcanzando aproximadamente al 10% de los usuarios que accedieran desde sus teléfonos y optaran por activarlo. La Fundación explicó que el objetivo era facilitar la comprensión de textos complejos y hacer el contenido más accesible para personas con distintos niveles de lectura. Para generar estos resúmenes, se utilizó el modelo «Aya» de Cohere, de código abierto y enfoque de peso ligero.

Críticas editoriales y cuestionamientos al modelo

Las objeciones de la comunidad también apuntaron al proceso detrás de la propuesta. Varios editores afirmaron que no fueron consultados antes del anuncio público. En respuesta a la afirmación de la Fundación de que la idea fue discutida previamente, un editor señaló que la ‘discusión’ enlazada solo tenía un participante, quien además era otro empleado de la Fundación.

Un editor declaró a 404 Media: «solo porque Google ha lanzado sus propios resúmenes con IA no significa que tengamos que superarlos. Les ruego sinceramente que no prueben esto, ni en móviles ni en ningún otro lugar. Esto causaría un daño inmediato e irreversible a nuestros lectores y a nuestra reputación como fuente razonablemente confiable y seria». Esa misma persona añadió que «Wikipedia en cierto modo se ha convertido en sinónimo de sobriedad aburrida, lo cual es excelente. No insultemos la inteligencia de nuestros lectores uniéndonos a la estampida para lanzar resúmenes llamativos con IA».

Otros también manifestaron su preocupación por cómo esta tecnología afectaría la percepción del proyecto. En declaraciones citadas por Vice, los editores veteranos reiteraron que incluso una insinuación de que los textos en Wikipedia no fueron escritos por humanos comprometía la confianza del público y la integridad de los contenidos, que dependen del esfuerzo voluntario y documentado de una comunidad global.

Wikipedia terminó las pruebas

Ante el rechazo, la Fundación Wikimedia decidió dar marcha atrás. En un comunicado enviado a Engadget, un portavoz explicó que el experimento buscaba explorar formas de hacer más accesible Wikipedia para distintas audiencias. Recalcaron que era una prueba de dos semanas, totalmente opcional, y parte del procedimiento habitual para desarrollar nuevas funciones en colaboración con la comunidad.

Según señalaron, la iniciativa estaba basada en investigaciones anteriores donde muchos lectores expresaron interés por obtener una vista previa rápida de los temas antes de sumergirse en el contenido completo. No obstante, afirmaron que no seguirán adelante con el plan en este momento y que cualquier futuro intento de incorporar este tipo de funciones deberá involucrar a los editores desde el principio.

La organización también afirmó: «incorporar inteligencia artificial generativa a la experiencia de lectura en Wikipedia implica decisiones importantes, y pensamos tratarlas como tales. No tenemos planes de lanzar una función de resúmenes sin participación editorial».