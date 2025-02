Oppo ratificó que el Find X8 Ultra se presentará en abril, despejando las dudas surgidas tras rumores previos sobre un posible retraso. Zhou Yibao, gerente de producto de la serie Find, aseguró que la fecha de lanzamiento no ha cambiado y que el dispositivo estará disponible para su compra en China ese mismo mes.

La aclaración surgió luego de que un filtrador en Weibo afirmara que uno de los modelos «Ultra» de marcas chinas modificaría su calendario de presentación. Sin embargo, Oppo confirmó que mantendrá el plan original y que el Find X8 Ultra será el único teléfono de su categoría en China con una pantalla plana. La compañía también anunció el desarrollo de un nuevo chip y la llegada de dispositivos IoT, además de un smartphone compacto dentro de la serie Find.

Find X8 Ultra: especificaciones y disponibilidad

El futuro teléfono incluiría el procesador Snapdragon 8 Elite y contará con una configuración de cámaras avanzada. Se espera que integre un sensor principal de 1 pulgada, posiblemente el Sony LYT-900, acompañado de una cámara periscópica telefoto, un telemacro y un lente ultra gran angular. También se ha mencionado la presencia de un sensor de espectro para mejorar la captura de imágenes.

El diseño prescindirá de los bordes curvos en favor de un panel plano con un cristal de microcurvatura en los cuatro lados. La compañía ha destacado que los marcos serán los más delgados vistos en un teléfono hasta la fecha.

En cuanto a su distribución, Oppo no ha confirmado si el dispositivo tendrá una versión global. Se especula que seguirá la misma estrategia del Find X7 Ultra, que no llegó a mercados fuera de China. Por otro lado, los modelos Find X8 y Find X8 Pro sí han sido lanzados internacionalmente, por lo que la marca podría optar por no incluir el Find X8 Ultra en su catálogo global.

Oppo también planea lanzar en abril los modelos Find X8S y Find X8S Mini, que podrían integrar el procesador Dimensity 9400+. Estos dispositivos complementarían la serie con opciones adicionales para distintos segmentos de usuarios.