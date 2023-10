La esperada serie «Daredevil: Born Again», que tenía presupuestado transmitirse por Disney+, está pasando por una reestructuración creativa significativa. Según informes recientes, Marvel Studios ha decidido cambiar de rumbo y está buscando un nuevo equipo creativo para darle una nueva dirección a la serie.

El cambio se produce después de que los primeros episodios no cumplieran con las expectativas de Marvel. Los guionistas principales, Chris Ord y Matt Corman, fueron ‘discretamente despedidos’ en septiembre. Aunque todavía serán acreditados como productores ejecutivos, la dirección de la serie está siendo reevaluada. Según fuentes, la versión inicial de Born Again se centraba más en el trabajo en el tribunal de Matt Murdock, el alter ego de Daredevil, y se alejaba del tono de acción y violencia que caracterizaba a la serie original de Netflix. Esta dirección no fue bien recibida por los ejecutivos de Marvel, lo que llevó a la decisión de reiniciar creativamente la serie.

Las expectativas de Born Again

El personaje de Daredevil, interpretado por Charlie Cox, ha sido muy popular desde su debut en la serie de Netflix. La noticia de su regreso en una nueva serie generó mucha expectación entre los fanáticos. Sin embargo, los cambios recientes han generado preocupación sobre la dirección que tomará la serie y si cumplirá con estas altas expectativas.

A pesar de los contratiempos, Marvel Studios sigue comprometido con la serie y está buscando la mejor manera de presentar el regreso de Daredevil a la pantalla chica y por Disney+. La serie es una de las muchas producciones de Marvel que se espera que se estrene en la plataforma, y la empresa está decidida a garantizar que cumpla con los estándares de calidad que los fanáticos esperan. Sobre todo considerando los comentarios a las últimas producciones, incluyendo a recién finalizada «Secret Invasion» que obtuvo críticas mezcladas.

Con estos cambios, queda por ver cómo se desarrollará la serie y si logrará capturar la esencia del personaje que los fanáticos han llegado a amar desde su realización y cancelación en Netflix. Lo que es seguro es que Marvel está tomando medidas —por suerte— para garantizar que Daredevil: Born Again sea un éxito tanto en términos de narrativa como de recepción del público.