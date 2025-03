Warner Bros. Discovery lanzó un nuevo adelanto audiovisual de la segunda temporada de «The Last of Us», dándonos una visión más amplia de las contrariedades que enfrentarán Joel y Ellie. La serie, basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog, regresa con una narrativa más intensa, donde los personajes intentan sobrevivir en un mundo devastado mientras lidian con las consecuencias de sus decisiones pasadas.

Las imágenes muestran un asentamiento cubierto de nieve que es atacado por una horda de infectados, explosiones en distintos escenarios y una criatura monstruosa consumida por el fuego de un lanzallamas. También aparecen escenas de personajes huyendo por el bosque y un breve plano de una hoz antes de la imagen de alguien siendo ahorcado. Además, el tráiler destaca la relación cambiante entre Joel y Ellie, con esta última enfrentándolo con la frase «lo juraste», en referencia a la promesa que él le hizo al final de la primera temporada.

Mira el tráiler a continuación:

Una historia más oscura en The Last of Us

La trama de la segunda temporada se desarrolla años después de los eventos anteriores, con Joel y Ellie viviendo en una comunidad de sobrevivientes en Wyoming. Sin embargo, la paz es frágil. Joel sigue atormentado por su decisión de salvar a Ellie y eliminar a las Luciérnagas, mientras que Ellie experimenta la incertidumbre de su propio papel en la búsqueda de una cura.

Craig Mazin, co-showrunner de la serie, explicó que la evolución es un elemento clave en esta temporada, incluyendo el desarrollo de los infectados. Según sus declaraciones, habrá más enemigos y su presencia estará ligada al desarrollo de la historia. Además, adelantó que habrá momentos más intensos que no se han mostrado en los adelantos.

Esta nueva temporada de The Last of Us también presentará a nuevos personajes como Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, Dina (Isabela Merced) y Jesse (Young Mazino). Dever mencionó que su enfoque para interpretar a Abby se centró en capturar su dolor y los motivos detrás de sus acciones. Otros actores confirmados incluyen a Jeffrey Wright como Isaac Dixon, Ariela Barer, Tati Gabrielle y Spencer Lord.

The Last of Us, que en su primera entrega ganó ocho premios Emmy, regresa con un total de siete episodios que comenzarán a emitirse desde el 13 de abril en Max.