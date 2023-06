Disney ha reorganizado su calendario de películas y ha retrasado las próximas películas de Star Wars, Marvel y Avatar en el proceso. Según Variety, la esperada película de Star Wars de 2025, que iba a ser el primer estreno en pantalla grande desde «The Rise of Skywalker» de 2019, se ha retrasado hasta el 22 de mayo de 2026.

Estas eventualidades siempre son una noticia desagradable para las cadenas de cines necesitadas de más películas de los estudios para atraer a los espectadores de vuelta a sus pantallas. «Avatar: The Way of Water», la segunda película del universo Na’vi del director James Cameron lanzada en diciembre, se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos con $2.3 mil millones en ventas de entradas.

Originalmente, ‘Avatar 4’ estaba programada para el 22 de diciembre de 2028, y no es la única película para la que Disney ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento. Para empezar, ‘Avatar 3’ ahora se lanzará el 19 de diciembre de 2025 y la cuarta entrega llegará el 21 de diciembre de 2029. Pero, ¿no iba a existir una ‘Avatar 5’? Sí, pero ahora la veremos en la próxima década. Específicamente el 19 de diciembre de 2031.

The Walt Disney Company está retrasando muchas de sus próximas películas, en parte debido a los retrasos en la producción causados por la huelga del Writers Guild of America, según Deadline. Y lo que está ocurriendo con Marvel, también podría molestar a más de alguno. A corto plazo, «Captain America: Brave New World» se mueve del 3 de mayo de 2024 al 26 de julio de 2024 y «Thunderbolts» se ha retrasado hasta el 20 de diciembre de 2024.

En Star Wars, el 2026 está destinado a ser un año importante. Una película ‘sin título’ fue empujada desde diciembre del año 2025 hasta el 22 mayo del año 2026, mientras que una segunda película —sin título— de la franquicia, ahora está programada para lanzarse el 18 diciembre del año 2026.