OpenAI ha implementado medidas para levantar el veto a su modelo de lenguaje avanzado ChatGPT en Italia. El país había prohibido el uso de esta herramienta de inteligencia artificial por razones de seguridad, pero ahora, gracias a las medidas tomadas por OpenAI, ChatGPT ha vuelto a estar disponible en dicha nación europea.

Entre las medidas que ha implementado OpenAI se encuentra la adopción de un enfoque de seguridad proactiva. La compañía ha trabajado para mejorar la seguridad de su modelo de lenguaje, incluyendo la protección a los datos de los usuarios y prevenir el uso malintencionado de la herramienta. Además, la compañía ha colaborado con las autoridades italianas para garantizar que ChatGPT cumpla con los requisitos legales y de seguridad.

OpenAI también ha mejorado la transparencia de su modelo de lenguaje, proporcionando información detallada sobre cómo funciona y cómo se utiliza. Esto ha ayudado a las autoridades italianas a comprender mejor la herramienta y a tomar medidas para proteger la seguridad cibernética del país.

El retorno de ChatGPT a Italia es un paso importante para OpenAI y para la industria de la inteligencia artificial en general. Demuestra el compromiso de la compañía con la seguridad cibernética y la colaboración con las autoridades para abordar cualquier preocupación que pudieran surgir.

Esto último es un contraste gigante a lo que ocurre en otras naciones donde la plataforma está bloqueada. China, Irán, Corea del Norte y Rusia, son países donde no existe la posibilidad de usar esta inteligencia artificial y los motivos no están claros. No es un problema puntual, es simplemente no permitir su acceso, como también pasa con otras Webs y redes sociales de este lado del planeta que no están permitidas.