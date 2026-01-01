Nuevas imágenes y un video filtrado revelaron los dummies (réplicas) del Samsung Galaxy S26 y del S26 Ultra, mostrándonos la visión más clara hasta ahora del aspecto que tendrán los próximos teléfonos insignia de la surcoreana. Las unidades, difundidas por el conocido filtrador OnLeaks, confirman ajustes en el diseño exterior y anticipan cambios en la estructura de las cámaras, además de un posible incremento en los precios frente a la generación anterior.

Las filtraciones muestran cuerpos con bordes y esquinas más redondeadas que en los Galaxy S25, lo que sugiere una mejora en la ergonomía. En el caso del S26 Ultra, el compartimento del S Pen adopta una tapa más alineada con el marco del dispositivo. Y aunque los dummies no son equipos funcionales, reproducen con precisión las proporciones y los detalles que los fabricantes de accesorios utilizan para preparar sus productos antes del lanzamiento.

Cambios estructurales en el S26 Ultra

La modificación más evidente se observa en la parte trasera. Ambos modelos incorporan un módulo de cámara unificado en forma de isla, reemplazando los anillos independientes que caracterizaban al Galaxy S25. La disposición recuerda al diseño del Galaxy Z Fold 7, con tres lentes principales situadas sobre una superficie elevada. Este nuevo bloque sobresale más del cuerpo, lo que podría aumentar la inestabilidad del teléfono al colocarlo sobre una mesa.

Según los reportes, la elección de una cámara más prominente respondería a la reducción del grosor del chasis, que requeriría más espacio interno para los sensores. El resultado es un diseño más delgado, aunque con un bulto de cámara más notorio, una decisión que divide opiniones entre los usuarios que prefieren utilizar el teléfono sin funda.

Sección inferior del Galaxy S26 Ultra con las ranuras de USB, SIM y S-Pen.

Colores, versiones y lanzamiento previsto

Las réplicas filtradas muestran el Galaxy S26 en color blanco y el S26 Ultra en versiones blanca y negra, aunque se esperan más variantes al momento de su presentación. También se menciona la llegada de un Galaxy S26 Plus, mientras que la línea Edge quedaría descartada por su baja demanda.

Galaxy S26 Ultra y Galaxy S26 en color blanco.

Las filtraciones apuntan a que esta nueva serie ‘Galaxy S’ se presentará en febrero de 2026, un mes más tarde que los modelos del año anterior. Además, el informante @kro_roe señaló un posible aumento de precios debido al encarecimiento de los componentes y los costos de producción. Hasta ahora, Samsung no confirmó las especificaciones internas ni la configuración definitiva de las cámaras, pero las filtraciones consolidan una tendencia hacia un diseño más uniforme y refinado.