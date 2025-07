Es oficial y completamente sorpresivo. Microsoft cerró esta semana su tienda digital de contenido en Xbox y Windows, bloqueando la posibilidad de comprar nuevas películas o series de televisión desde sus plataformas. Los usuarios ya no podrán comprar títulos a través de la Web de Microsoft ni desde la tienda en dispositivos con Windows o consolas Xbox. Pese a esto, quienes ya compraron películas conservarán el acceso a ellas mediante la App «Películas y TV» en dichos dispositivos.

Y ojo, la compañía no ofreció reembolsos por las compras anteriores y confirmó que no existe una opción directa para transferir el contenido adquirido a otros servicios. No obstante, quienes vivan en Estados Unidos tienen la posibilidad de vincular sus cuentas con Movies Anywhere, una plataforma que centraliza bibliotecas digitales provenientes de tiendas como Apple TV, Prime Video, Google Play, Fandango at Home y YouTube. Esta integración solo aplica a ciertos títulos, dependiendo de los estudios participantes, como Disney, Warner Bros., Universal, Sony y Fox.

Microsoft se retira definitivamente del negocio de películas

La App Películas y TV seguirá disponible, al menos por ahora, y se mantendrá el soporte de ayuda para el contenido ya comprado. Microsoft no detalló los motivos del cierre, aunque en todos los comunicados se limitaron a informar la desactivación sin dar más contexto. Varios usuarios notaron en foros como Reddit que la cantidad de ofertas promocionales había disminuido en los últimos meses, lo que generó sospechas previas.

Con este cierre de las cortinas, la empresa pone fin a casi veinte años de intentos por posicionarse en el mercado de distribución digital de películas y televisión. Su incursión comenzó en 2006 con la tienda de Zune, que más tarde se convirtió en Xbox Video y finalmente en la App Películas y TV. Ya en 2017 había cerrado Groove Music, su servicio de música, y ahora deja este segmento completamente en manos de otras plataformas como Netflix, Amazon o Apple.