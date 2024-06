Netflix ha anunciado que la serie animada «Tomb Raider: The Legend of Lara Croft» se estrenará el 10 de octubre. Esta serie, producida por Legendary Television y Powerhouse Animation, continúa la historia después de los eventos de la trilogía reboot de los años 2010, donde se centra en una versión más joven de Lara Croft. En esta nueva entrega, Lara debe enfrentar su verdadera identidad y decidir qué tipo de heroína desea ser mientras persigue un artefacto robado, peligroso y poderoso.

Protagonizada por Hayley Atwell, conocida por su papel en «Mission: Impossible – Dead Reckoning», la serie animada es escrita y producida ejecutivamente por Tasha Huo, famosa por «The Witcher: Blood Origin». En esta nueva aventura, Lara ha dejado atrás a sus amigos y ahora actúa sola como una aventurera, enfrentando trabajos cada vez más difíciles. La historia comienza cuando un ladrón irrumpe en la Mansión Croft para robar un antiguo artefacto chino y extremadamente peligroso.

Mira el nuevo tráiler con el anuncio de la fecha de estreno, a continuación:

Apuntando a los orígenes de Tomb Raider

La serie mantiene ciertos elementos de los juegos reboot, como el piolet y el arco y flechas de Lara, así como su amigo de confianza Jonah, interpretado por Earl Baylon. Sin embargo, se observa un cambio notable en la atmósfera. Lara ahora se asemeja más a su encarnación original, realizando valientes hazañas como montar motocicletas, saltar en paracaídas y disparar una escopeta en el aire, evocando a la heroína hipercompetente que a los fanáticos les encantaba.

Según el anuncio de Netflix en Tudum, la trama de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft muestra a Lara enfrentándose a su verdadero ‘yo’ mientras decide qué tipo de heroína quiere ser. Ojo, que esta serie animada no debe confundirse con otra serie live-action de Tomb Raider en desarrollo para Prime Video, que cuenta con la creadora de «Fleabag», Phoebe Waller-Bridge, como guionista y productora ejecutiva.