Walt Disney World ha lanzado una demanda contra el Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central (CFTOD). La raíz del conflicto: acusaciones de que el CFTOD ha retenido registros públicos, contraviniendo la ley de Florida.

El parque de diversiones acusa al CFTOD de no cumplir con la ley de registros públicos de Florida. Según Disney, el distrito ha fallado en producir, retener y recuperar registros solicitados. La situación se ha ido calentando desde que Disney solicitó un documento hace siete meses, sin recibir respuesta.

Este litigio no es únicamente un asunto de registros no entregados. Se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre la compañía y el estado de Florida. Todo comenzó cuando Disney se pronunció en contra de la ley de Derechos de los Padres en la Educación de Florida, conocida popularmente como la ley «Don’t Say Gay». Esta ley, que ha generado controversia, prohíbe la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género en ciertos niveles escolares.

Disney ha sido claro en su postura, afirmando que la ley «nunca debería haber sido aprobada ni firmada». La compañía ha expresado su compromiso con la derogación de esta, apoyando a organizaciones que trabajan en ese sentido.

Con esta siendo la tercera demanda de Disney World contra el CFTOD, el escenario está listo para más desarrollos en esta batalla legal. Disney busca una audiencia inmediata para resolver el asunto de los registros públicos, mientras que el contexto más amplio de la disputa con el estado de Florida sigue evolucionando.