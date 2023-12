La aclamada serie de comedia de vampiros «What We Do in the Shadows» ha anunciado que su sexta temporada será la última. Esta serie, que debutó en FX en marzo de 2019, es una adaptación televisiva de la película homónima de 2014 creada por Taika Waititi y Jemaine Clement. A lo largo de su trayectoria, la serie ha sido reconocida por su enfoque único y humorístico, ganando una base de seguidores leales y recibiendo múltiples nominaciones a los premios Emmy.

La noticia del fin de la serie ha sido confirmada por varias fuentes, incluyendo a Vulture. Esta, siendo conocida por su mezcla de comedia y elementos sobrenaturales, ha sido una de las más destacadas en su género desde su estreno. Aunque no se ha revelado una fecha específica para el inicio o final de la sexta temporada, se espera que la producción comience —ahora— en enero de 2024.

Reconocimiento de What We Do in the Shadows

A lo largo de sus cinco temporadas anteriores, «What We Do in the Shadows» ha explorado la vida cotidiana y las aventuras cómicas de un grupo de vampiros que viven en Staten Island. La serie ha sido elogiada por su escritura ingeniosa y su elenco estelar, que incluye a Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén y Mark Proksch.

A pesar de su popularidad, la producción ha ganado sólo un premio Emmy, en la categoría de Mejor Vestuario de Fantasía/Ciencia Ficción, aunque ha sido nominada en 21 ocasiones, incluyendo dos nominaciones a Mejor Serie de Comedia en 2020 y 2022.