Taika Waititi, conocido por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel, además de notables proyectos independientes como «What We Do in the Shadows», ha dado pistas sobre su enfoque para la próxima película de Star Wars. En una reciente aparición en «The Kelly Clarkson Show», Waititi expresó su deseo de capturar la alegría y el entretenimiento de la trilogía original de Star Wars. Aunque el proyecto aún está en desarrollo y lejos de estar listo, el director ha dejado claro que busca inspiración en las primeras películas de la saga: «Episode IV: A New Hope», «Episode V: Empire Strikes Back» y «Episode VI: Return of the Jedi».

El cineasta neozelandés ha estado desarrollando esta película durante varios años, enfatizando su intención de no apresurar el proceso para asegurarse de hacerlo correctamente. A pesar de su apretada agenda con múltiples proyectos, Waititi ha mantenido su compromiso con la película de Star Wars, indicando que está progresando bien.

Publicidad

La influencia de la trilogía original en Taika Waititi

Waititi ha mencionado específicamente su deseo de capturar la esencia de «Empire Strikes Back» y «Return of the Jedi», dos películas que son muy queridas por los fanáticos de Star Wars. Su enfoque parece ser una mezcla de respeto por el material original y la incorporación de su propio estilo único. Aunque no ha revelado detalles específicos sobre la trama o los personajes, sus comentarios sugieren que la película no tomará un rumbo extraño o extravagante, una crítica común hacia su segunda producción en el MCU, «Thor: Love and Thunder».

La película de Star Wars de Taika Waititi es solo una de las muchas producciones en desarrollo en Lucasfilm. Entre ellas, se encuentra una nueva película protagonizada por Daisy Ridley como Rey, ambientada 15 años después de «Episode IX: The Rise of Skywalker», y otros proyectos que exploran los orígenes de los Jedi y la Fuerza, así como una película desarrollada por Dave Filoni que reunirá personajes de «The Mandalorian» y otras series para un enfrentamiento intergaláctico con las fuerzas remanentes del Imperio.