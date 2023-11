La icónica saga de «Karate Kid» se prepara para un nuevo capítulo en su historia. Ralph Macchio, estrella de la franquicia original, y Jackie Chan, protagonista del remake de 2010, se unirán en una nueva película programada para estrenarse el 13 de diciembre de 2024. Este anuncio ha despertado el interés de los seguidores de las películas y la actual serie, ansiosos por ver la fusión de dos universos distintos.

La nueva película promete ser un encuentro de dos mundos: el de Daniel LaRusso, interpretado por Macchio, y el de Mr. Han, el personaje de Jackie Chan. Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, la expectativa es alta sobre cómo estos dos personajes icónicos interactuarán en la misma historia. La película será dirigida por Jonathan Entwistle, conocido por «The End of the F***ing World», y escrita por Rob Lieber, guionista de «Peter Rabbit».

A través de un video, Macchio y Chan anunciaron la realización de la película, pero también presentaron una convocatoria abierta para seleccionar al actor —o actriz— que interpretará al personaje principal. Aunque, no es fácil participar. Quienes desean ser el nuevo «Karate Kid», deberán tener entre 15 y 17 años y hablar inglés fluidamente. Además, si hablan chino mandarín será tomado como un punto extra, y deben tener interés y/o practicar artes marciales. Las postulaciones se hacen a través de la Web karatekidcasting.com.

El legado y continuidad de «Karate Kid»

La franquicia marcó a varias generaciones y de cierta forma es un producto ‘de culto’. Desde su primera cinta en 1984, ha tenido varias secuelas y un remake, además de la exitosa serie «Cobra Kai». La inclusión de Ralph Macchio y Jackie Chan en esta nueva entrega no sólo es un guiño a los fanáticos de largo tiempo, sino también una forma de conectar las diferentes interpretaciones del universo de «Karate Kid».

El anuncio de esta película llega en un momento en que «Cobra Kai», la serie que continúa la historia de LaRusso y Johnny Lawrence, está en pleno desarrollo de su sexta temporada. Aunque no se ha confirmado, es posible que la nueva película se estrene después del final de la serie, lo que podría significar una expansión aún mayor del universo de la franquicia.