La música de The Beatles ha trascendido generaciones, y ahora, gracias a los avances en inteligencia artificial, la banda ha lanzado una nueva canción titulada «Now and Then», que incluye la voz del fallecido John Lennon. Este lanzamiento ha sido posible gracias a la tecnología de aprendizaje automático que ha permitido aislar la voz de Lennon de una antigua grabación.

El tema, que comenzó como una demo grabada por Lennon en la década de 1970, ha sido completada con la colaboración de los miembros sobrevivientes de la banda y la ayuda de la inteligencia artificial. Este proceso ha implicado un meticuloso trabajo de ingeniería de sonido para separar la voz de Lennon del ruido de fondo y del piano que tocó mientras cantaba la pieza.

«Now and Then»: Un puente entre el pasado y el presente

La tarea de traer a Lennon ‘de vuelta’ para la canción ha recaído en Giles Martin, hijo del legendario productor de The Beatles, George Martin. Utilizando técnicas similares a las empleadas en la serie documental dirigida por Peter Jackson «The Beatles: Get Back», Martin y su equipo han logrado un resultado que muchos fanáticos consideran un milagro tecnológico.

El proceso no ha estado exento de desafíos, ya que la calidad original de la cinta era deficiente. Sin embargo, la dedicación al detalle ha permitido que la voz de Lennon se integre de manera natural con las nuevas grabaciones de Paul McCartney, Ringo Starr y los arreglos orquestales añadidos posteriormente.

La emoción que rodea el lanzamiento de «Now and Then» es palpable entre los seguidores de la banda. La canción no sólo representa un nuevo capítulo en la historia de The Beatles, sino que también plantea preguntas sobre la ética y la autenticidad en la era de la música producida con ayuda de la inteligencia artificial.