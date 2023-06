La banda The Beatles (o lo que queda de ellos) ha utilizado la inteligencia artificial (IA) para crear lo que han denominado su «canción final» con la voz de John Lennon. El miembro de la banda, Paul McCartney, dijo a la BBC que había usado la IA para ‘extraer’ la voz de Lennon de una antigua versión demostrativa (demo) para completar la canción «Now And Then», un tema escrito por Lennon en 1978.

La música tiene raíces analógicas, grabada por el famoso cantautor en una cinta que no terminó siendo un producto final y/o comercial. Ahora está siendo revivida para su lanzamiento a finales de este año, dijo Paul McCartney. Tanto él, como George Harrison y Sir Ringo Starr, también intentaron grabar Now And Then, pero se vieron obstaculizados por problemas de grabación. Es más, McCartney, dijo que Harrison se negó a trabajar en este tema porque la calidad del registro de las voces de Lennon era «basura».

McCartney dijo que se dio cuenta de que la tecnología podría ofrecer una nueva oportunidad para trabajar en la música después de ver a Peter Jackson resucitar los materiales de archivo para «Get Back», su documental sobre la banda haciendo el álbum «Let It Be». McCartney afirmó que Jackson «fue capaz de extraer la voz de John de un pedacito de cassette que tenía la voz de él y un piano». Además, «Podía separarlos con IA. Podían decirle a la máquina: ‘Esa es una voz. Esta es una guitarra. Pierde la guitarra’. Y lo hizo».

El bajista y vocalista de The Beatles no entregó detalles sobre lo que dice es el último disco de ellos, y que está a punto de surgir décadas después de que Lennon fuera asesinado a tiros en diciembre de 1980. Pero el autor, Keith Badman, previamente informó que en 1994 la viuda de Lennon, Yoko Ono, le dio a McCartney varias grabaciones caseras del difunto cantante y compositor. La cinta incluía la canción de amor de Lennon Now And Then.

Como señala Mark Savage de la BBC, los intentos anteriores de terminar esta canción fueron abandonados simplemente debido a la mala calidad del audio de la voz de Lennon en la grabación.