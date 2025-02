La canción «Now and Then», lanzada en noviembre de 2023, obtuvo el premio a «Mejor Interpretación de Rock» en la última edición de los premios Grammy. Este reconocimiento marcó la primera vez que una canción asistida por inteligencia artificial se llevó un galardón en esta categoría.

La histórica victoria ocurre 55 años después de la disolución de la banda, tras el uso de tecnología avanzada para restaurar una grabación original de John Lennon. Un demo que fue registrado a finales de los años 70 y que en la década de 1990, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison intentaron recuperar para incluirla en el proyecto The Beatles Anthology, pero las limitaciones tecnológicas impidieron separar la voz de Lennon del piano que acompañaba la grabación original.

Con el desarrollo de herramientas de aprendizaje automático, el cineasta Peter Jackson —y su equipo— lograron aislar la voz de Lennon en 2022 para el documental de la banda, lo que llevó a finalizar la producción y lanzar «Now and Then» gracias al uso de la IA.

Ganaron The Beatles y la IA

El uso de inteligencia artificial en Now and Then generó discusiones sobre el papel de la tecnología en la industria musical. Paul McCartney aclaró en su momento que no se trató de una recreación digital de la voz de Lennon, sino de un proceso de limpieza de audio similar al que utilizan servicios de videollamadas para eliminar ruidos de fondo.

La canción compitió contra temas de Pearl Jam, Green Day, The Black Keys, Idles y St. Vincent en la mencionada categoría de Mejor Interpretación de Rock. Además, estuvo nominada a Grabación del Año, premio que finalmente fue otorgado a «Not Like Us» de Kendrick Lamar.

Durante la ceremonia de premiación, Sean Ono Lennon recibió el premio en nombre de su padre. En un documental sobre la creación del tema, expresó que Lennon habría apreciado el uso de tecnología para mejorar la calidad del sonido, ya que siempre estuvo interesado en experimentar con nuevos métodos de grabación.