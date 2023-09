Nintendo ha anunciado una nueva edición especial de su consola Switch, bautizada como la «Mario Red Edition». Esta versión rinde homenaje al icónico personaje de videojuegos de la compañía y estará disponible exclusivamente para el modelo OLED de la Switch.

Esta edición especial presenta una consola, un dock y controladores Joy-Con, todos en el característico color rojo de Mario. Además, en la parte posterior del dock, se puede ver una pequeña silueta del personaje en pleno salto. También hay un toque de dorado gracias a un conjunto de monedas ocultas en el interior.

La llegada de «Mario Red Edition» en la Switch OLED, coincide con el próximo lanzamiento del juego «Super Mario Bros. Wonder», programado para octubre. No es la primera vez que Nintendo lanza consolas personalizadas como parte de la promoción de nuevos juegos. La compañía ha sido conocida por lanzar ediciones especiales para coincidir con grandes lanzamientos, como «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» y «Pokemon Scarlet & Violet».

Disponibilidad y precio de la Mario Red Edition

La nueva versión de la consola estará disponible para compra en la tienda oficial de Nintendo y en Best Buy. Actualmente, se encuentra en fase de preventa y tiene un precio de $350 USD, el mismo que el modelo OLED estándar. Se espera que los envíos comiencen en octubre.

Este lanzamiento se suma a un año ya significativo para Mario y su pandilla. Además de la edición especial de la consola, recordemos que también se lanzó la película «Super Mario Bros.» en abril de este año y hace poco le dijimos adiós al actor de voz que lo interpretó por años en los videojuegos, Charles Martinet.